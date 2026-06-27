Incendio consume una vivienda en Cochabamba y deja a varias personas afectadas por el humo

Un voraz incendio estructural registrado este sábado en la zona IMBA de Cochabamba consumió por completo una vivienda y dejó a una familia sin sus pertenencias esenciales. La gravedad del siniestro movilizó de inmediato a los Bomberos de la Policía, a voluntarios de SAR Bolivia y a los propios vecinos, quienes colaboraron activamente con agua para evitar que las llamas se extendieran a los inmuebles colindantes.

Pérdidas materiales y rescate

Los reportes preliminares señalan que el fuego se habría originado en la cocina del primer piso de la edificación, la cual se encontraba todavía en fase de obra gruesa. Durante las intensas labores de contingencia, los rescatistas no solo lograron sofocar el peligro, sino que también pusieron a salvo a los animales atrapados y brindaron asistencia médica a varios niños y adultos que resultaron afectados por la densa humareda.

Tras controlar la emergencia, los equipos especializados se enfocaron en enfriar la infraestructura dañada para prevenir cualquier tipo de colapso posterior. En este momento, las autoridades policiales se encuentran elaborando el informe técnico final que permitirá determinar con exactitud las causas del incidente y cuantificar las pérdidas económicas totales de los damnificados.

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