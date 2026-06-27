Los residentes venezolanos en Santa Cruz han instalado centros de acopio estratégico, uno de ellos está ubicado en la Plaza 24 de septiembre con el objetivo de reunir asistencia para los afectados por los recientes terremotos en el país caribeño. Este esfuerzo ciudadano busca recolectar con urgencia alimentos, medicamentos, ropa y productos de primera necesidad para mitigar el sufrimiento de sus compatriotas.

Voces que convocan a la esperanza

“Estamos gratamente sorprendidos por la colaboración que ha sido masiva, ha venido mucha gente, han respondido a la convocatoria, esto es una ayuda muy necesaria para el pueblo venezolano que está pasando penurias ahora y nosotros vamos a hacer las diligencias que sean necesarias para hacer llegar esto cuanto antes”, afirmó Walter Diamond, residente venezolano que coordina las acciones.

Asimismo, un compatriota con nueve años de residencia en la capital cruceña sumó su testimonio: “Yo soy venezolano, obviamente nos afectó a todos y estamos poniendo un poquito de grano de arena para que les llegue esa ayuda a nuestros compatriotas allá en Venezuela”.

La campaña ha conmovido profundamente a la población local, reflejándose en gestos concretos como el de un ciudadano cruceño que acudió a donar motivado por sus lazos familiares. “Apoyando un poco al lugar de donde es mi esposa, trayendo algunas cosas que teníamos en la casa”, compartió este vecino mientras entregaba sus insumos en el punto de encuentro.

Un llamado final a la comunidad

Figuras públicas y activistas también se han hecho eco de esta movilización para amplificar el alcance de la recolección en todo el departamento.

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