Operativo en Cochabamba: decomisan cachorros y rescatan cotorras comercializadas ilegalmente

Más de 15 cachorros fueron decomisados durante un operativo realizado en la avenida Barrientos, en Cochabamba, luego de que se evidenciara que eran comercializados en espacios públicos, sin cartilla de vacunación antirrábica y sin condiciones adecuadas para su bienestar.

El director de Zoonosis, Diego Prudencio, informó que los controles continuarán con el objetivo de evitar que perros, gatos y otras mascotas sean vendidos de manera irregular en la ciudad.

Según la autoridad, estos operativos no buscan perjudicar a la población, sino hacer cumplir la normativa vigente y proteger la salud pública y el bienestar animal.

Cachorros sin cartilla y en condiciones inadecuadas

Durante la intervención, personal municipal verificó que los cachorros eran ofrecidos en la vía pública sin portar la cartilla de vacunación antirrábica.

Además, se observó que los animales no contaban con condiciones adecuadas de resguardo, higiene y protección.

Prudencio lamentó que algunas personas reaccionen de forma agresiva o intransigente ante este tipo de controles, pese a que las autoridades aseguran estar actuando en cumplimiento de las normas.

El director de Zoonosis remarcó que la venta de animales no puede realizarse de cualquier manera ni en cualquier lugar, menos aún cuando se pone en riesgo la salud de las mascotas y de la población.

También hallaron aves silvestres en La Pampa

El operativo también alcanzó al mercado La Pampa, donde autoridades municipales detectaron la comercialización de animales silvestres.

El director de Medio Ambiente, Elvis Gutiérrez, informó que en uno de los puestos se encontraron loros y señaló que la persona involucrada sería reincidente, por lo que se asumirán acciones legales en coordinación con las instancias correspondientes.

La autoridad recordó que la comercialización de animales silvestres está penada por ley y advirtió que estos controles serán reforzados.

Cotorras serán llevadas al refugio

El responsable del Refugio Municipal de Animales Silvestres, Denis Soux, informó que se encontraron dos cotorras de pecho plomo que estaban siendo comercializadas de manera irregular.

Las aves serán trasladadas al refugio para su respectiva revisión, control y resguardo.

Soux explicó que este tipo de especies no deben ser tratadas como mascotas ni ser vendidas en mercados, ya que su captura y comercialización vulneran las normas de protección de fauna silvestre.

Controles continuarán

Las autoridades municipales anunciaron que los operativos continuarán en diferentes puntos de Cochabamba para frenar la venta irregular de animales domésticos y silvestres.

El llamado a la población es a no comprar mascotas en la vía pública, exigir siempre la cartilla de vacunación y denunciar la comercialización de fauna silvestre.

Desde Zoonosis y Medio Ambiente insistieron en que estos controles buscan proteger a los animales, prevenir enfermedades y evitar que especies silvestres sigan siendo víctimas del tráfico ilegal.

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