Una tapita puede cambiar una vida: hoy se realiza la Tapatón 2026 en Santa Cruz

Santa Cruz vuelve a demostrar que la solidaridad también puede comenzar con una pequeña acción.

Este sábado 27 de junio se realiza la Tapatón 2026, una campaña solidaria que busca recolectar miles de tapitas plásticas para apoyar a niños con cáncer que reciben atención en el Hospital Oncológico de Santa Cruz.

El evento central se desarrolla en Empacar Express, ubicado en el cuarto anillo y avenida Paraguá, desde las 09:00 hasta las 18:00.

Tapitas que se transforman en esperanza

La iniciativa tiene como objetivo superar las 12 toneladas de tapas plásticas, que serán recicladas para generar recursos destinados a la compra de medicamentos, insumos médicos y apoyo para los tratamientos de los niños que luchan contra el cáncer.

Cada tapa cuenta.

Las personas pueden llevar tapitas de refrescos, agua, cosméticos, productos de limpieza y otros envases plásticos. Lo importante es sumarse y aportar desde casa, el colegio, el trabajo, la familia o el barrio.

Una causa que une a Santa Cruz

La Tapatón se ha convertido en una de las campañas solidarias más esperadas por la población, porque une el reciclaje con una causa profundamente humana: ayudar a niños y familias que enfrentan una de las batallas más difíciles.

Pequeñas acciones pueden generar grandes cambios.

Una bolsa de tapitas puede convertirse en medicina, insumos y esperanza para quienes más lo necesitan.

¿Dónde y hasta qué hora?

La población puede llevar sus tapitas hoy a Empacar Express, en el cuarto anillo y avenida Paraguá, hasta las 18:00.

La invitación está abierta para familias, empresas, unidades educativas, instituciones y vecinos que quieran ser parte de esta jornada solidaria.

Hoy, Santa Cruz tiene una oportunidad sencilla y poderosa de ayudar.

Porque una tapita no es solo plástico: puede ser esperanza para un niño con cáncer.

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