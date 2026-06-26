Investigan el trágico hallazgo de un feto abandonado en un mercado cruceño

Las autoridades policiales de la capital cruceña activaron protocolos tras confirmarse el hallazgo de un feto en las instalaciones del baño de un populoso mercado local. El personal especializado de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) se desplazó rápidamente hasta el lugar para realizar el levantamiento legal correspondiente e iniciar las primeras pericias técnicas.

Las estimaciones preliminares de las autoridades sugieren de manera presunta que el feto se encontraba en un desarrollo gestacional de entre cuatro y cinco meses. Para esclarecer las circunstancias exactas del hecho, los investigadores ya iniciaron la revisión minuciosa de las cámaras de seguridad en la zona con el objetivo de identificar movimientos extraños o personas sospechosas en la zona.

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