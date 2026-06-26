Dirigentes de San Julián Norte se reúnen con el INRA por límites de propiedades en Las Londras

La dirigencia de San Julián Norte intensificó sus gestiones institucionales este viernes al trasladarse a las dependencias del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). Esta movilización se concreta inmediatamente después de que sostuvieran un encuentro previo con las autoridades de la Gobernación cruceña.

Exigencia de inspección técnica en Las Londras

El punto central de la agenda radica en la exigencia de coordinar una verificación técnica en la zona de Las Londras. Los representantes del área movilizada sostienen que las instituciones estatales no les notificaron de manera formal cuáles son las demarcaciones exactas de las propiedades privadas en ese sector.

Debido a esta desinformación, los productores rechazan los calificativos de avasalladores con los que han sido estigmatizados públicamente durante los últimos años. En este momento, la comisión se encuentra en el interior de las oficinas departamentales a la espera de un pronunciamiento oficial que transparente los acuerdos de la jornada.

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