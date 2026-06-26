Caso Belén: Iglesia habla de “malentendido” y busca anular préstamo de Bs 16.500

Tras la denuncia pública realizada por la familia de Belén, la adolescente de 13 años que perdió el ojo izquierdo al caer del tercer piso de un templo en construcción, la defensa legal de la iglesia "Misión de la Iglesia del Señor" salió al frente. La abogada de la institución negó que exista mala fe y aseguró que buscan a la madre de la menor para anular el polémico documento de préstamo que ponía en riesgo sus bienes.

El origen del conflicto: Un polémico documento de garantía

La controversia estalló luego de que la madre de Belén denunciara que la iglesia le hizo firmar, bajo presión, un documento notariado de préstamo por 16.500 bolivianos para cubrir los gastos médicos de urgencia. El contrato estipulaba como garantía el inmueble de la familia y fijaba el 17 de julio como fecha límite de pago bajo amenaza de embargo.

Lilian Nogales, abogada de la iglesia, explicó que el dinero otorgado inicialmente fue un adelanto para atender la emergencia de la menor y que la cláusula de garantía fue un "formalismo" sugerido por el abogado que redactó el documento en su momento, debido a que el centro médico requería los fondos de inmediato.

"Evidentemente no se podía organizar una quermés dentro de las 24 horas y a efecto de poder en su momento brindar la ayuda a la menor de edad, es que otorgan un monto de dinero de 16.500 (...). Esa cláusula ha generado el malentendido de que la señora piense al presente que el pastor de la iglesia quiere apropiarse tal vez de los bienes", declaró Nogales.

Fondos recaudados en kermés cubrirán la deuda

Respecto al destino del dinero de la kermés solidaria organizada para la menor, la defensa de la iglesia aclaró que los 16.500 bolivianos entregados inicialmente fueron recuperados gracias a los aportes de la ciudadanía en dicho evento. Por lo tanto, la deuda habría quedado saldada con la recaudación.

Esta versión contrasta con la del abogado de la familia de la víctima, quien previamente denunció que el dinero seguía en manos del pastor y que se pretendía descontar 3.700 bolivianos por supuestos costos de organización. La defensa legal de la menor ratificó que presentará una denuncia formal para que los pastores asuman la totalidad de los costos de las cirugías y terapias futuras.

Convocatoria pública y estado de salud de Belén

La abogada Nogales hizo un llamado público a la madre de la menor y a su abogado para reunirse y firmar la anulación definitiva del préstamo, manifestando que los pastores temen por su integridad debido a presuntas amenazas recibidas tras el escándalo.

Estado de la menor: Belén, quien realizaba trabajos de limpieza voluntarios en reemplazo de su madre al momento del accidente, se encuentra internada en el Hospital del Niño .

Evolución médica: Su diagnóstico actual es estable y se espera que reciba el alta médica próximamente, tras haber sido sometida a dos cirugías.

Secuelas: Debido al trauma de perder el ojo izquierdo, la adolescente también recibirá apoyo y atención psicológica especializada.

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