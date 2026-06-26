305 vehículos fueron bloqueados por cargas repetitivas de combustible en surtidores de La Paz

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) intensificó los controles en estaciones de servicio del país para identificar vehículos que realizan cargas repetitivas de combustible, una práctica que podría estar vinculada a actividades de reventa ilegal.

Vehículos bloqueados por carga repetitiva

Personal técnico de la entidad desplegó operativos en distintos surtidores de La Paz y del resto del país para verificar el historial de carguío de los vehículos y detectar posibles irregularidades en la comercialización de carburantes.

“Durante el mes de mayo se ha bloqueado a 305 vehículos que han realizado estas cargas repetitivas”, informó el director distrital técnico de la ANH, Juan José Castro.

La autoridad explicó que los vehículos identificados fueron bloqueados en el sistema, lo que les impide continuar adquiriendo combustible, y advirtió que estos casos podrían derivar en acciones legales conforme a la normativa vigente.

Asimismo, señaló que la normalización del abastecimiento dependerá de los volúmenes de combustible que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) distribuya desde sus plantas de almacenamiento a nivel nacional.

“La ANH está buscando que el combustible pueda llegar a la mayor cantidad de población en condiciones de equidad y neutralidad”, afirmó.

¿Reducirán las filas?

La entidad aseguró que durante este fin de semana continuará reforzando los operativos de control para evitar la repetición de cargas y garantizar la comercialización total de los combustibles en las estaciones de servicio.

Pese a que la ANH reportó una reducción gradual en los tiempos de espera, en sectores como la avenida Montes y el ingreso a la Terminal de Buses de La Paz aún se registran largas filas de vehículos de transporte interdepartamental y particulares que buscan abastecerse de diésel y gasolina, generando congestionamiento vehicular en distintas vías de la ciudad.

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