“Sacaron los restos y robaron las joyas”: lo que se sabe de la profanación de tumbas en Oruro

El dolor de varias familias se transformó en indignación en Oruro, luego de que denunciaran la profanación de tumbas en un cementerio clandestino ubicado fuera de la ciudad, donde los restos de sus seres queridos habrían sido retirados y, en algunos casos, se habrían sustraído joyas y objetos de valor enterrados junto a los fallecidos.

La Fiscalía Departamental de Oruro abrió una investigación por los presuntos delitos de robo agravado y delitos contra la salud pública, tras recibir la denuncia de aproximadamente 15 familias afectadas.

El fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, explicó que los familiares señalaron que los cuerpos fueron sacados de sus nichos y que posteriormente se habrían llevado las pertenencias con las que fueron sepultados.

“Existe una denuncia de aproximadamente 15 personas que refieren que sus parientes habrían sido sacados de sus tumbas y que en muchos de los hechos se habrían robado joyas”, informó la autoridad.

Restos expuestos generan preocupación sanitaria

Además del presunto saqueo, la Fiscalía alertó sobre el riesgo sanitario debido a que varios restos humanos quedaron expuestos al aire libre.

Morales explicó que algunos cadáveres datan de meses o incluso años, por lo que su manipulación irregular podría generar contaminación y afectar a las personas que viven cerca del lugar.

El cementerio se encuentra fuera del área urbana; sin embargo, existen urbanizaciones próximas donde habitan familias, incluyendo niños y otros grupos considerados vulnerables.

Disputa por terrenos estaría detrás del caso

Según la investigación preliminar, existiría una disputa relacionada con los terrenos donde funciona el cementerio clandestino.

El fiscal señaló que, de acuerdo con documentación presentada, uno de los involucrados habría cobrado por la venta de nichos, mientras que otra persona habría ordenado retirar los cuerpos argumentando derechos sobre el espacio.

La Fiscalía ya realiza las primeras diligencias para identificar y convocar a las personas presuntamente involucradas.

Buscan a los responsables

Morales confirmó que ya existen nombres de posibles implicados, tanto de quienes habrían ordenado el retiro de los restos como de quienes habrían participado en la exhumación irregular.

Hasta el momento no se reportaron aprehensiones, pero las autoridades continúan con la búsqueda de los sindicados y no descartan ampliar la investigación si aparecen más familias afectadas.

El caso generó preocupación en Oruro por la gravedad de los hechos y por la situación de un cementerio utilizado principalmente por personas de escasos recursos y familias del área rural.

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