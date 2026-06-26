Denuncian que reclutan menores de edad para robo de minerales

Autoridades alertaron que grupos delincuenciales conocidos como “jukus” estarían reclutando a menores de edad para cometer robos al interior de centros mineros, una situación que genera preocupación por el riesgo al que son expuestos los adolescentes.

De acuerdo con informes policiales, estas bandas estarían captando a menores bajo distintos argumentos, entre ellos falsas promesas de trabajo o la idea de que, por su edad, no enfrentarían las mismas consecuencias legales que una persona adulta.

Crisis económica agrava la situación

Desde la Defensoría se atribuye este fenómeno a la crisis económica y a la falta de oportunidades laborales, factores que estarían empujando a algunos adolescentes a situaciones de vulnerabilidad.

“Como ahora estamos en una crisis económica, los adolescentes están siendo cooptados y prácticamente sometidos a personas adultas que los van manejando”, señalaron desde la Defensoría

Según la Defensoría, algunos menores son engañados con la promesa de obtener trabajo, mientras que otros son inducidos a participar en hechos ilegales vinculados al robo de mineral.

Menores expuestos a riesgos

La institución advirtió que esta situación no solo implica un problema de seguridad, sino también de protección de la niñez y adolescencia, debido a que los menores se exponen a riesgos dentro de las actividades mineras y a posibles redes de explotación.

“Esta crisis económica está generando que adolescentes arriesguen su integridad y su vida en el trabajo minero, pero también que otros sean coartados para realizar hechos ilegales”, señalaron.

Piden reforzar controles

Ante esta situación, la Defensoría exhortó a las autoridades correspondientes a fortalecer las medidas de seguridad, prevención y control en las zonas mineras.

También pidió asumir acciones para proteger a los adolescentes que podrían estar siendo utilizados por personas adultas en actividades ilícitas.

Las autoridades advierten que el reclutamiento de menores para estos hechos debe ser investigado y sancionado, además de abordarse desde una perspectiva social que permita prevenir que más adolescentes sean captados por estos grupos.

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