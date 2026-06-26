Microtráfico en Los Lotes: secuestran droga y aprehenden a dos personas

Un operativo contra el microtráfico de drogas ejecutado por la Fiscalía y la Policía en un domicilio de la zona de Los Lotes, en Santa Cruz de la Sierra, dejó como resultado dos aprehendidos, el secuestro de sustancias controladas y el arresto de otras 20 persona.

El fiscal José Luis Pérez informó que durante el allanamiento se encontró una importante cantidad de droga lista para su distribución.

"Se ha procedido a realizar el allanamiento a este domicilio. Se ha encontrado sustancias controladas; son aproximadamente 100 envoltorios de marihuana y un envoltorio de un kilo de marihuana", explicó la autoridad.

Además, indicó que en el inmueble también se halló pasta base de cocaína y otros elementos de interés para la investigación.

"De igual manera se tiene sustancia controlada que es pasta base, de aproximadamente 70 bolsitas, y dos celulares correspondientes a dos personas que están aprehendidas", señaló.

Entre los aprehendidos se encuentran una mujer de 65 años y un familiar suyo de 25 años, quienes serán investigados. Durante el desarrollo del operativo, unas 20 personas llegaron hasta el domicilio, por lo que también fueron arrestadas.

Según la investigación preliminar, estas personas tendrían relación con la comercialización de sustancias controladas. "Las personas arrestadas se aproximaban al domicilio y posteriormente vendían la sustancia controlada", añadió el fiscal.

El Ministerio Público continuará con las investigaciones para determinar el grado de participación de los aprehendidos y definir la situación legal de las personas arrestadas.

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