Chuquisaca: Más de 110 litros de gasolina fueron decomisados en operativo carretero

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, en coordinación con la Policía Boliviana, coadyuvó en el decomiso de más de 110 litros de gasolina que eran transportados de manera irregular en carreteras del departamento de Chuquisaca.

El operativo se desarrolló en la tranca de Villa Yotala, donde personal de la Dirección Distrital Chuquisaca de la ANH y efectivos policiales realizaron controles aleatorios a vehículos que circulaban por el sector.

Combustible era trasladado en bidones

Durante las inspecciones, las autoridades detectaron gasolina almacenada en bidones. Los propietarios del combustible no pudieron presentar la documentación correspondiente que acredite su procedencia legal.

Ante esta situación, la ANH informó que se procedió al decomiso del producto conforme a la normativa vigente, al existir indicios de que el combustible habría sido obtenido de manera irregular.

Bloquean 205 placas por carguíos repetitivos

Como parte de las tareas de control, el director distrital de la ANH en Chuquisaca, Ricardo Castellanos, informó que hasta la fecha se registró el bloqueo de 205 placas de vehículos vinculados a carguíos repetitivos.

Según la entidad reguladora, esta medida preventiva busca evitar el desvío de combustible y proteger el abastecimiento regular del producto en estaciones de servicio.

Refuerzan controles en coordinación con instituciones

La ANH reafirmó su compromiso de realizar controles recurrentes en coordinación con diferentes entidades del Estado, la Policía Boliviana y gobiernos subnacionales.

El objetivo, según la institución, es fortalecer las acciones de fiscalización y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la distribución y transporte de carburantes.

Las autoridades recordaron que el traslado de combustible en bidones debe contar con respaldo legal y cumplir los límites establecidos para evitar irregularidades, reventa o desvío del producto.

Mira la programación en Red Uno Play