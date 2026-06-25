Fiscalía pide medidas cautelares para Wilma Alanoca durante audiencia

La audiencia de medidas cautelares contra la exautoridad, Wilma Alanoca, se instaló de manera virtual en instalaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde el Ministerio Público definirá su situación jurídica tras la imputación presentada en su contra.

La defensa de Alanoca rechazó la posibilidad de una detención preventiva y afirmó que el caso no amerita privación de libertad, argumentando que se trata de una opinión emitida en el marco de la libertad de expresión y que no existen elementos suficientes de autoría.

“No puede ser que a la señora Alanoca se la quiera privar de poder contestar a medios de comunicación por una opinión personal”.

Fiscalía pide medidas cautelares

Por su parte, la Fiscalía no solicitó detención preventiva ni domiciliaria, pero planteó medidas sustitutivas, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público, la designación de un garante y la prohibición de contacto con testigos.

De acuerdo con el reporte en vivo desde la Felcc, también se solicitó restringir el ingreso de la imputada a la plaza Murillo, zona donde fue conducida tras su aprehensión.

El proceso judicial se desarrolla mientras el juez analiza los argumentos de ambas partes, y se prevé que en las próximas horas se emita una resolución que defina las condiciones en las que continuará la investigación.

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