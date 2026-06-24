Suspenden audiencia de Wilma Alanoca por problemas en las notificaciones

La audiencia prevista para este miércoles de la exministra de Culturas y exconcejal de El Alto, Wilma Alanoca, fue suspendida y reprogramada para las 14:30, debido a observaciones relacionadas con las notificaciones dentro del proceso judicial.

Según informó su abogado defensor, la determinación fue asumida porque todavía no se logró notificar a dos funcionarios que forman parte del caso y que inicialmente no estaban plenamente identificados.

Espera en la Felcc

Tras conocerse la decisión judicial, Alanoca abandonó las instalaciones del Tribunal de Sentencia a la espera de la nueva convocatoria fijada para la tarde de este miércoles. Finalmente, fue trasladada a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

La exautoridad enfrenta un proceso en el que recientemente fue acusada por el presunto delito de instigación pública a delinquir, mientras su defensa sostiene que ejercerá todos los recursos legales correspondientes.

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