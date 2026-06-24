Morgan Freeman sorprende al mundo a los 89 años: lanza su primer disco de blues

El legendario actor de Hollywood se sumerge en la música con un álbum dedicado al blues, el género que marcó su infancia y que, según sus propias palabras, “nunca lo abandonó”.

A pocos días de cumplir 89 años, Morgan Freeman sorprendió al mundo con un nuevo desafío artístico: el lanzamiento de su primer álbum musical. El reconocido actor presentará Morgan Freeman’s Symphonic Blues Experience, una producción inspirada en sus raíces y en la música que acompañó gran parte de su vida.

El intérprete de grandes clásicos del cine asumirá el rol de productor y narrador en un trabajo que llegará al público el próximo 7 de agosto bajo el sello Decca Records. El disco contará con 12 canciones y la participación de destacados referentes del blues como Taj Mahal, Keb’ Mo’, Lawrence “Boo” Mitchell y Shemekia Copeland, además de la Chineke! Orchestra.

“Escuché el blues por primera vez en el porche de mi abuela, en el Delta del Mississippi, y nunca me abandonó”, expresó Freeman al explicar la conexión emocional que mantiene con este género musical.

El primer adelanto del álbum fue “Death Letter Blues”, una versión del clásico de Son House interpretada por Taj Mahal. La canción fue presentada el 19 de junio, fecha conocida como Juneteenth, que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos.

Para Freeman, la elección de esa fecha tiene un significado especial: “No es solo simbólico: es la verdad de dónde viene esta música y de quién la hizo”.

El proyecto no quedará únicamente en el estudio. El actor también llevará esta experiencia al escenario con presentaciones programadas en Houston el 7 de agosto, Memphis el 26 de septiembre y Gulfport el 17 de octubre.

Una vida artística que sigue creciendo

Morgan Freeman celebró recientemente sus 89 años manteniéndose activo tanto en el cine como ahora en la música. Su carrera, marcada por personajes inolvidables, suma así una nueva etapa creativa.

Lejos de ver el paso del tiempo como una limitación, el actor ha compartido en distintas ocasiones reflexiones sobre la importancia de la paciencia, la observación y la conexión con el presente.

“Hay que aprender a estar quieto y dejar que la vida suceda; esa quietud se convierte en un resplandor”, es una de las ideas que ha transmitido al hablar sobre la forma en que entiende la vida.

Con este nuevo proyecto, Freeman demuestra que la creatividad no tiene edad y que algunas historias todavía encuentran nuevas formas de ser contadas.

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