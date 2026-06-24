Benji, el perrito de la línea 11, recibió ayuda gracias al cariño de la gente y la bolsa naranja

La historia de Leonardo, un chofer con más de 20 años de experiencia, y su inseparable compañero Benji tocó el corazón de cientos de personas. Tras hacerse viral, comerciantes y vecinos se unieron para donar alimento, juguetes y ropa para el perrito que lo acompaña cada día en sus recorridos.

Leonardo Bautista trabaja en Santa Cruz como conductor de transporte público desde hace dos décadas. Desde hace seis meses comparte cada jornada con Benji, un perrito que se ha convertido en su fiel compañero de ruta a bordo de una unidad de la línea 11.

La historia de ambos se hizo viral en redes sociales y generó una gran reacción entre vecinos y comerciantes de la avenida Piraí, quienes decidieron brindar ayuda para mejorar las condiciones del pequeño can.

Gracias a la iniciativa de La Bolsa Naranja, varias personas se sumaron con donaciones de alimento, juguetes y ropa de abrigo para Benji, demostrando que los actos de cariño pueden multiplicarse cuando una historia logra tocar corazones.

"Justamente vimos al perrito y pensamos que quizás tenía frío. Le preparamos algunos juguetitos, alimento y un abriguito", comentó la propietaria de una tienda para mascotas que participó en la campaña solidaria.

La mayoría de los comerciantes aprovechó la ocasión para felicitar a Leonardo por el cariño y los cuidados que brinda diariamente a su mascota.

Posteriormente, La Bolsa Naranja llevó las donaciones hasta la unidad de transporte donde trabaja Leonardo y acompañó parte del recorrido que realiza junto a Benji.

"Gracias por venir a visitarme y conocer a mi cachorrito", expresó emocionado el conductor.

Leonardo contó que lleva a Benji con él porque no tiene con quién dejarlo en casa mientras trabaja.

"Yo lo traigo en la mañana porque no hay quién lo cuide. Durante el recorrido está tranquilo, va de un lado a otro y cuando no hay pasajeros se va hacia atrás. Cuando sube gente, vuelve aquí adelante conmigo", relató.

A lo largo del trayecto, Benji permanece tranquilo y atento, acompañando a su dueño en cada parada y convirtiéndose en una compañía inseparable durante las largas jornadas laborales.

La jornada concluyó con la entrega de toda la ayuda recolectada, un gesto que llenó de alegría a Leonardo y que demuestra cómo una historia sencilla puede despertar solidaridad y empatía en toda una comunidad.

Porque a veces los protagonistas más queridos no hablan, pero logran transmitir cariño con una simple mirada y una lealtad incondicional.

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