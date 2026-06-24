Inspeccionan 88 mercados para garantizar el consumo seguro de embutidos

En el marco de las festividades de San Juan, la noche más fría del año en la que tradicionalmente se dispara el consumo de embutidos, las autoridades municipales de Santa Cruz desplegaron un masivo operativo de control en 88 centros de abastecimiento de la ciudad. Las inspecciones técnicas comenzaron desde la madrugada del martes con el objetivo prioritario de verificar el estricto cumplimiento de las normas de salubridad y garantizar la calidad de los alimentos que llegarán a las mesas de miles de ciudadanos.

Decomisos y control en los distritos

A pesar del despliegue en los 15 distritos, la jornada registró una contingencia focalizada en una de las zonas comerciales más populosas de la urbe cruceña.

"En el mercado de la Villa Primero de Mayo, hubo un pequeño inconveniente porque estaban vendiendo chorizos en mal estado y también adulterados, entonces se procedió a decomisar alrededor de 32 kilos de chorizo", detalló Guillermo Capobianco, director de mercados.

Afortunadamente, las autoridades informaron que la situación se normalizó rápidamente y que el resto de los comercios visitados operan bajo los estándares legales y sanitarios requeridos. Frente a este escenario, Capobianco aseguró que los productos festivos vigentes están en muy buen estado, aunque recordó que "la mejor recomendación, eso es en todas las fechas del año, es ver que los términos de la fecha estén dentro de la caducidad para no comprar productos ya vencidos".

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