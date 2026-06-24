Desarticulan banda criminal internacional tras violento robo de celulares en Cochabamba

En un efectivo operativo, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Cochabamba logró la aprehensión de cinco integrantes de una peligrosa organización criminal transnacional acusada de robo agravado. La banda, compuesta por cuatro varones y una mujer de nacionalidades boliviana y chilena, está plenamente identificada como la autora de un violento asalto a una tienda de celulares el pasado fin de semana.

El violento atraco en la Avenida América

El hecho delictivo ocurrió el sábado por la madrugada en la concurrida Avenida América, entre las calles Héctor Cosío y Enrique Arce. De acuerdo con los registros de las cámaras de videovigilancia, tres de los delincuentes irrumpieron en el comercio tras destruir la puerta de vidrio templado lanzando un objeto contundente.

Una vez adentro, los antisociales sustrajeron de forma rápida y violenta 12 teléfonos celulares de alta gama, específicamente modelos iPhone 13 Pro y Pro Max, para luego darse a la fuga.

El vehículo clave y la identidad de los detenidos

El coronel Rolando Vera, director departamental de la FELCC, informó que el hilo conductor para dar con el paradero de la red criminal fue la identificación de un automóvil marca Toyota, motorizado utilizado por el grupo para movilizarse y ejecutar el atraco.

Tras los operativos ejecutados entre el sábado y el lunes, la Policía capturó a los cinco implicados, quienes terminaron confesando su participación en el delito. Los aprehendidos fueron identificados como:

Ramiro V. G. (39 años, boliviano): Conductor del automóvil Toyota utilizado para el crimen.

Oscar M. R. S. (chileno): Uno de los sujetos que ingresó materialmente a la tienda.

Cristofer P. R. (chileno): Coautor del robo agravado.

Nicolás L. A. D. (chileno): Coautor del robo agravado.

Brighite J. R. (21 años, boliviana): Partícipe activa de la organización.

"Se logra identificar a los componentes de esta organización criminal (...) quienes son partícipes y autores prácticamente confesos de este hecho de robo agravado", detalló el director de la Felcc.

Debido a la destreza y la agresividad del grupo, los efectivos del orden no descartan que se trate de una red dedicada de forma sistemática a este tipo de asaltos. Actualmente, los investigadores vinculan a esta banda con otros robos denunciados recientemente en la ciudad, donde se empleó exactamente el mismo modus operandi: fractura de cristales en horas de la madrugada y escapes rápidos en vehículos ligeros. Las investigaciones continúan abiertas para determinar si existen más cómplices o receptadores de la mercadería robada.

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