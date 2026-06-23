Felcn somete a nuevas pruebas madera impregnada con droga en Brasil; aguardan resultados

La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) mantiene bajo análisis varios cargamentos de madera incautados en operativos realizados en zonas fronterizas del país, ante la sospecha de que el material habría sido utilizado para el transporte de sustancias controladas.

El director general de la institución, Williams Cabrera, informó que los controles se ejecutaron en coordinación con la Aduana Nacional, la Policía Federal (Brasil) y otras instancias de control, tras una alerta relacionada con un caso detectado previamente en territorio brasileño, vinculado a cargamentos provenientes de Santa Cruz de la Sierra.

Según el reporte oficial, en el puesto de control de San Matías se intervinieron cuatro cargamentos de madera. Aunque las pruebas de campo iniciales incluido el narcotest y la inspección con canes detectores no arrojaron resultados positivos inmediatos, posteriormente se observó una reacción química con coloración celeste luego de aproximadamente 30 minutos, lo que generó dudas sobre la posible presencia de sustancias controladas.

Ante esta situación, las autoridades procedieron al secuestro del material y a la toma de muestras para su análisis en el CITES de la Felcn y en el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), dependiente del Ministerio Público. El objetivo es determinar si se trata de cocaína en alguna de sus formas, ya sea clorhidrato o pasta base.

Cabrera añadió que operativos similares se realizaron de manera simultánea en Puerto Quijarro, donde también se incautaron otros cuatro cargamentos de madera bajo la misma sospecha. Asimismo, señaló que se han abierto investigaciones en otras zonas fronterizas, como Yacuiba y Pisiga, ante indicios similares detectados en controles de tránsito internacional.

El caso se desarrolla bajo coordinación del Ministerio Público y en articulación con autoridades extranjeras, mientras se aguardan los resultados de laboratorio que serán determinantes para confirmar o descartar la presencia de sustancias ilícitas y establecer posibles responsabilidades penales.

Por el momento, la Felcn mantiene los cargamentos bajo custodia y no descarta nuevas intervenciones en rutas de exportación vinculadas al sector maderero, en el marco de una investigación que continúa abierta.

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