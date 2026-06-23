Desbaratan banda de abigeatistas que operaba con tecnología Starlink para robar ganado en Santa Cruz

En un operativo policial ejecutado tras la alerta de comunarios, la Policía logró desarticular una banda dedicada al abigeato agravado que operaba en zonas rurales del departamento de Santa Cruz, donde la falta de señal telefónica era aprovechada por los delincuentes para ejecutar sus acciones.

El hecho se registró el pasado jueves 11 de junio alrededor de las 07:00 de la mañana, cuando vecinos de la zona sorprendieron a cuatro personas en pleno robo de ganado, lo que permitió activar una respuesta inmediata de las fuerzas del orden.

De acuerdo con el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jhonny Coca, el personal policial intervino rápidamente y procedió a la aprehensión de los conductores de los vehículos que intentaban darse a la fuga, iniciándose una persecución que culminó con la captura de todos los involucrados.

“Se suscitó un hecho de abigeato agravado, cuando comunarios sorprendieron a cuatro personas robando ganado, por lo que personal policial procedió a la aprehensión de los conductores del vehículo mientras intentaban darse a la fuga”, informó la autoridad policial.

Durante la intervención, la Policía aprehendió a dos personas adicionales en el lugar de los hechos, quienes fueron halladas en posesión de una antena de internet satelital Starlink, la cual utilizaban para mantener comunicación con los demás miembros de la banda en zonas donde no existe cobertura de telefonía móvil.

Según el reporte oficial, este dispositivo les permitía coordinar sus movimientos en tiempo real e incluso alertarse en caso de ser interceptados por la Policía.

Además, en el operativo también se encontró un arma de fuego, lo que agrava la situación penal de los implicados.

Los aprehendidos fueron identificados como Miguel A.F.O., y Diego C.R., junto a otros dos involucrados, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Posteriormente, en audiencia de medidas cautelares, la autoridad jurisdiccional determinó la detención preventiva para los cuatro implicados mientras continúan las investigaciones.

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