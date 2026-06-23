¿Cobras renta del Senasir? Estos son los pasos para recibir tu pago directo en banco

Para miles de rentistas y derechohabientes, evitar largas filas y contar con mayor seguridad al momento de recibir sus pagos es una prioridad. Por ello, el Servicio Nacional del Sistema de Reparto (Senasir) cuenta con la modalidad de Abono en Cuenta, un sistema que permite recibir la renta mensual directamente en una cuenta personal del Banco Unión S.A.

Esta alternativa está dirigida a Rentistas Titulares y Derechohabientes, incluyendo la Renta Dignidad a solicitud, y busca brindar mayor comodidad, rapidez y seguridad en el cobro de los beneficios.

¿Qué documentos se necesitan?

Las personas interesadas en habilitar esta modalidad deben presentar la siguiente documentación en las Plataformas Integrales del Senasir o sus oficinas regionales:

Fotocopia simple de la Cédula de Identidad del rentista.

Fotocopia simple del último comprobante de pago o boleta.

Fotocopia y/o documento original de apertura de caja de ahorro del Banco Unión S.A. (Cuenta Convenio Funcionario Público) o extracto bancario correspondiente.

El trámite debe realizarse antes del día 15 de cada mes para poder ingresar en el corte del proceso de rentas.

Una opción para cobrar sin filas

Con el Abono en Cuenta, los beneficiarios pueden recibir su pago mensual de manera directa, evitando desplazamientos y esperas innecesarias en entidades financieras.

Sin embargo, para mantener activo este beneficio, los usuarios deben cumplir con el Control de Vivencia, un requisito obligatorio que permite verificar la continuidad del derecho al pago.

¿Cómo funciona el Control de Vivencia?

El control debe realizarse cada tres meses y puede efectuarse mediante dos modalidades:

Recojo físico de comprobantes de pago: el beneficiario debe recoger sus papeletas en el Banco Unión S.A. cada mes.

Control de Vivencia Digital: mediante la plataforma habilitada, respetando los periodos establecidos.

Desde el Senasir recomiendan a los rentistas verificar que sus datos estén actualizados y cumplir con los plazos establecidos para evitar inconvenientes en la recepción de sus pagos.

La modalidad de Abono en Cuenta representa una herramienta pensada para facilitar el acceso a los beneficios, brindando una alternativa más práctica y segura para los adultos mayores y derechohabientes.

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