La Noche de San Juan y sus misterios: estos son los mitos y creencias más populares

La noche del 23 de junio, víspera de San Juan, se vive en distintas regiones como una fecha cargada de simbolismo, donde el fuego, el agua y las plantas ocupan un lugar central en rituales asociados a la purificación, la suerte y la lectura del futuro.

La tradición popular sostiene que en esta jornada el velo entre lo espiritual y lo terrenal se vuelve más delgado, lo que refuerza las creencias y prácticas ancestrales.

Entre los mitos más conocidos destaca la flor de la higuera, que según la leyenda florece por unos minutos a la medianoche. Quien logra verla obtendría riqueza, salud y felicidad para toda la vida.

También es común la lectura del futuro, mediante la interpretación de un huevo vertido en agua o cerveza, o incluso el uso de estaño fundido, cuyas formas en la mañana del 24 de junio revelarían señales sobre el destino.

En el ámbito económico, persiste el ritual de las tres papas, donde se eligen tubérculos pelados, semipelados y enteros colocados bajo la cama para predecir la abundancia o las dificultades del año.

Plano afectivo

En el plano afectivo, continúan prácticas como los papeles bajo la almohada, donde se escriben deseos o nombres para descubrir al azar posibles parejas o anhelos cumplidos.

El fuego es el elemento central de la celebración. Saltar las fogatas simboliza purificación y eliminación de malas energías, mientras que escribir recuerdos negativos en un papel y quemarlos representa el cierre de ciclos y nuevos comienzos. En muchas tradiciones, la vela utilizada para este rito es reemplazada por la fogata comunitaria.

Asimismo, uno de los rituales más difundidos consiste en la recolección de hierbas, como ruda, artemisa, menta, romero, perejil, ajo y lavanda, que se utilizan para ahuyentar el mal de ojo y atraer la buena suerte.

Otro de los gestos tradicionales es colocar en el bolsillo una hoja de helecho recolectada durante la noche de San Juan, a la que se atribuye la capacidad de atraer dinero y fortuna.

El agua también cumple un papel importante en estas creencias. Lavarse el rostro o bañarse en ríos y fuentes a medianoche o antes del amanecer es considerado un acto de purificación que protege contra enfermedades y energías negativas.

Finalmente, entre las creencias más populares se mantiene la idea de que quien logra madrugar la mañana del 24 de junio no sufrirá sueño durante todo el año, además de otras prohibiciones tradicionales como evitar cortarse el cabello o las uñas para no atraer la mala suerte.

Con estas prácticas y símbolos, la Noche de San Juan continúa siendo una de las celebraciones más arraigadas en el imaginario popular, donde la tradición, la fe y la superstición se entrelazan en una sola noche de fuego y renovación.

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