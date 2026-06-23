Liberación de caminos: Comienzan limpieza de carretera a Copacabana

Un operativo coordinado entre el Comando Departamental de la Policía de La Paz y la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) avanza con celeridad para devolver la transitabilidad a la ruta hacia Copacabana, a la altura de Cotopaxi. Las cuadrillas trabajan para retirar los escombros dejados tras las prolongadas medidas de presión.

El despliegue busca limpiar por completo una vía que quedó severamente dañada por la acción de los manifestantes en diversos puntos estratégicos del trayecto

A lo largo del camino, los equipos logran reubicar los separadores de carril y amontonar los sedimentos a los costados del asfalto. Sin embargo, los restos de neumáticos y material suelto aún representan una amenaza para los conductores que intentan transitar.

La habilitación de esta ruta estratégica representa un alivio fundamental para el sector comercial y turístico, afectado por más de 50 días de conflicto. Con el retiro de los obstáculos, las autoridades esperan normalizar el flujo vehicular y comenzar la reactivación económica de la región.

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