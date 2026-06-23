Se liberan los caminos, ¿qué destinos siguen suspendidos en Bolivia?

Los viajes hacia Oruro, Sucre, Potosí, Villazón y destinos internacionales como Arica, Iquique y Buenos Aires se realizan con normalidad, según el reporte de Tránsito.
23/06/2026 9:31
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La Terminal de Buses de La Paz informó que las salidas hacia los departamentos de Oruro, Sucre, Potosí y Villazón, además de los destinos internacionales de Arica, Iquique y Buenos Aires, operan con normalidad, de acuerdo con el reporte del personal de Tránsito.
Sin embargo, la administración de la terminal confirmó que los viajes con destino a Cochabamba y Santa Cruz continúan suspendidos debido a la persistencia de bloqueos en las carreteras.
Mediante un comunicado emitido este 22 de junio, la institución recomendó a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre la habilitación de rutas.
La Terminal de Buses señaló que continúa trabajando para brindar un servicio continuo y confiable a los pasajeros, mientras se restablece la circulación en las vías afectadas.
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