El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó que el estado de excepción continuará vigente por 90 días y sostuvo que la medida ha contribuido a recuperar la transitabilidad en el país tras más de 50 días de bloqueos que afectaron a distintos sectores económicos y sociales.

La autoridad señaló que el objetivo principal del decreto es garantizar el abastecimiento y el retorno a la normalidad, descartando que hasta el momento se hayan aplicado restricciones extraordinarias a los derechos de la población.

“El estado de excepción está vigente por 90 días” y busca que “el abastecimiento en todos los ámbitos esté corriendo”, afirmó Gálvez.

Según el vocero, la medida permitió enfrentar la crisis sin recurrir al uso de la fuerza, destacando el papel de la población en el levantamiento de los puntos de bloqueo. Asimismo, remarcó que no existen toques de queda ni mayores restricciones en regiones como el Chapare, San Julián o El Alto.

Trópico de Cochabamba

Respecto a una posible intervención en el trópico de Cochabamba, luego del anuncio de un cuarto intermedio en las movilizaciones impulsadas por sectores afines a Evo Morales, Gálvez indicó que las decisiones relacionadas con la seguridad del Estado son evaluadas por las autoridades competentes y no serán discutidas públicamente.

“Las medidas que hacen a la seguridad del Estado no se las discute en público, se las ejecuta y luego se informa”, sostuvo.

La autoridad también señaló que, tras el levantamiento de los bloqueos, el desafío inmediato será consolidar la plena transitabilidad en las carreteras y avanzar en medidas de reactivación económica para los sectores afectados durante el conflicto. Según adelantó, el equipo económico del Gobierno trabaja en propuestas que serán presentadas en los próximos días.

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