Brigadas Parlamentarias respaldan estado de excepción y piden investigar bloqueos

La Segunda Reunión de Coordinación de Brigadas Parlamentarias emitió la Resolución N° 02/2026, en la que expresa su respaldo institucional al estado de excepción y a las medidas destinadas a preservar el orden público, la estabilidad democrática, la seguridad interna y la protección de los derechos fundamentales de la población.

El documento, emitido en Santa Cruz de la Sierra este 22 de junio de 2026, señala que los recientes hechos de conflictividad social y los prolongados bloqueos ocasionaron graves perjuicios a la economía nacional, al abastecimiento de alimentos y combustibles, a la libre circulación y al ejercicio de derechos fundamentales.

Respaldo al estado de excepción

En su primer artículo, la resolución expresa respaldo institucional a las medidas constitucionales adoptadas por el Estado, destinadas a preservar el orden público, la seguridad interna y la protección de los intereses nacionales.

Sin embargo, también establece que toda actuación derivada del estado de excepción debe desarrollarse en estricto cumplimiento de la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes y el respeto pleno de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Piden restablecer el abastecimiento nacional

La resolución exige al Órgano Ejecutivo adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar el abastecimiento oportuno y permanente de alimentos, combustibles, medicamentos y otros bienes esenciales en todo el territorio nacional.

El pronunciamiento también demanda la plena vigencia y protección de los derechos fundamentales de la población boliviana, afectados durante las semanas de bloqueo y conflictividad.

Buscan evitar nuevos bloqueos

Otro de los puntos centrales del documento es la prevención de nuevos bloqueos. Las brigadas parlamentarias impulsan y respaldan la aprobación de medidas legislativas destinadas a prevenir, sancionar y evitar la repetición de hechos que vulneren derechos fundamentales mediante bloqueos prolongados, interrupción de vías estratégicas u otras acciones que afecten el abastecimiento, la economía y la estabilidad del país.

Exigen cumplimiento de actuaciones judiciales sobre Evo Morales

La resolución también exige a las autoridades jurisdiccionales, fiscales y policiales competentes el cumplimiento efectivo de las actuaciones judiciales y fiscales vigentes respecto a la aprehensión de Evo Morales, en estricto apego a la Constitución, las leyes del Estado y las resoluciones emitidas por autoridades competentes.

Piden esclarecer caso de exportación de madera boliviana

El documento también aborda los hechos relacionados con la exportación de madera boliviana. En ese marco, solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores gestionar y remitir informes oficiales de autoridades competentes de Chile y Brasil respecto a cargamentos de madera de origen boliviano sometidos a controles, investigaciones o incautaciones.

Además, pide la realización de análisis y pericias técnicas internacionales independientes sobre las muestras objeto de investigación, incluyendo la revisión de reactivos, protocolos y procedimientos utilizados, con el objetivo de verificar la confiabilidad de los resultados y descartar posibles errores técnicos o científicos.

Piden renuncia del Defensor del Pueblo

En el artículo octavo, las brigadas parlamentarias solicitan la renuncia inmediata e irrevocable del defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, por lo que consideran una falta de acción demostrada durante el periodo de conflictos sociales y bloqueos que afectaron al Estado boliviano.

Plantean debate sobre pacto fiscal

La resolución también exige la apertura de espacios de diálogo institucional para tratar una agenda nacional orientada a la construcción de un nuevo pacto fiscal denominado 50/50.

Según el documento, este pacto debe garantizar una distribución más equitativa de los recursos públicos entre los departamentos del país y fortalecer el desarrollo regional.

Rechazan presunta injerencia política internacional

Las brigadas parlamentarias expresaron su rechazo a hechos de presunta injerencia de actores extranjeros en asuntos internos del Estado Plurinacional de Bolivia, que, según el documento, podrían haber incidido o influido en el desarrollo de los recientes conflictos sociales.

En ese marco, solicitan al Ministerio de Relaciones Exteriores que, por los canales diplomáticos correspondientes, ponga estos antecedentes en conocimiento del Gobierno de Argentina, a efectos de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades conforme a la legislación interna y los instrumentos internacionales vigentes.

Finalmente, la resolución dispone que el documento sea remitido al presidente del Estado, vicepresidente, ministerios competentes, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo y demás instituciones correspondientes para su conocimiento, seguimiento y cumplimiento.

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