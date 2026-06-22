Llegan a Santa Cruz los restos de uno de los militares fallecidos en Sayari

Los restos del Tcnl. DEMA Cellier Vidal Pedraza, una de las seis víctimas del accidente aéreo registrado en el sector de Cerro Sayari, llegaron a Santa Cruz para recibir la despedida de sus familiares, camaradas y seres queridos.

Vidal Pedraza formaba parte de la tripulación militar de la aeronave CESSNA FAB-409 de la Fuerza Aérea Boliviana, que se accidentó durante un vuelo de apoyo de acción cívica en la ruta La Paz–Cochabamba.

Uno de los cuatro militares fallecidos

La tragedia aérea dejó seis personas fallecidas: cuatro militares y dos civiles. Entre los uniformados que perdieron la vida se encuentran:

Tcnl. DEMA Cellier Vidal Pedraza

My. Av. Ariel Maida Suárez

Cap. Av. Marcelo Alberto Pérez Becerra

Tte. Av. Franz Gabriel Terrazas Mollinedo

La Fuerza Aérea Boliviana expresó su profundo pesar por la pérdida de sus camaradas y se adhirió al dolor de las familias afectadas.

La aeronave cumplía una misión de apoyo cívico

De acuerdo con la información oficial, la aeronave FAB-409 partió del Aeropuerto Internacional de El Alto con destino a Cochabamba. Durante el vuelo se perdió contacto con la avioneta, por lo que se activaron los protocolos de emergencia y búsqueda.

Posteriormente, los equipos de rescate localizaron la aeronave siniestrada en el sector de Cerro Sayari. El informe preliminar confirmó que no hubo sobrevivientes.

Dolor en la familia militar

La llegada de los restos del Tcnl. Cellier Vidal a Santa Cruz generó profundo pesar entre sus familiares, camaradas y allegados, quienes se preparan para darle el último adiós.

El militar será recordado como parte de la tripulación que perdió la vida en cumplimiento del deber y en una misión de servicio a la población boliviana.

Investigan las causas del accidente

Tras el siniestro, la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos fue activada para establecer las causas del hecho y emitir un informe final.

Mientras avanzan las investigaciones, la Fuerza Aérea Boliviana y las Fuerzas Armadas acompañan a las familias de las víctimas en este momento de dolor que enluta al país.

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