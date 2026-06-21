La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó el Decreto Supremo 5636, que declara Estado de Excepción en Bolivia, luego de una sesión marcada por el debate político y la expectativa nacional.

La norma enviada por el Gobierno fue puesta a consideración del pleno legislativo tras la lectura de sus alcances y de las acciones previstas en el marco de esta medida excepcional.

Durante el tratamiento, los asambleístas participaron del debate y expusieron sus posiciones respecto al decreto, que fue analizado en medio de una coyuntura de tensión social, bloqueos y afectaciones al orden público y económico del país.

Finalmente, la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la medida con más de dos tercios, dando respaldo legislativo al Decreto Supremo 5636.

Con esta decisión, el Estado de Excepción queda ratificado por el Legislativo, habilitando al Gobierno a aplicar las acciones contempladas en la norma para restablecer el orden, garantizar la seguridad y atender los efectos de la crisis que atraviesa el país.

La aprobación marca un momento clave en la agenda política nacional, debido a las implicancias institucionales, sociales y operativas que conlleva la aplicación de una medida de carácter excepcional.

Tras la votación, se espera que las autoridades informen los alcances específicos de la aplicación del decreto, así como las zonas, medidas y acciones que serán ejecutadas en el marco del Estado de Excepción.

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