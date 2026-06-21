¿Qué dice el acuerdo que permitió levantar los bloqueos en San Julián?

El acuerdo alcanzado entre los sectores movilizados de San Julián y las autoridades busca abrir una salida al conflicto y encaminar el levantamiento de los bloqueos que afectaron al municipio y a la transitabilidad en la región.

El documento fue suscrito este 20 de junio de 2026 por representantes de las centrales y comunidades que componen la Federación Especial de Comunidades Interculturales Productores Agropecuarios San Julián Norte, junto a autoridades presentes en la mesa de diálogo.

Uno de los primeros compromisos establece que la Policía deberá poner fin a la persecución de dirigentes de las organizaciones de San Julián y del concejal Daniel Sánchez, presidente del Concejo Municipal. Además, la Gobernación se comprometió a gestionar ante el Ministerio Público y la Fiscalía la liberación de dos personas detenidas durante los enfrentamientos registrados en el municipio, con plazo hasta el viernes 26 de junio.

Carreteras y mantenimiento de caminos

Entre los puntos centrales del acuerdo figura la construcción de la carretera Primera Brecha–Casarabe, de aproximadamente 60 kilómetros. Según el documento, la Gobernación de Santa Cruz se compromete a iniciar una primera fase de 10 kilómetros con recursos propios, con arranque de obras previsto hasta octubre de 2026 y entrega final hasta 2027.

También se acordó el mejoramiento del ripiado desde el Núcleo 53, trabajo que deberá iniciar desde el viernes 26 de junio.

Respecto a la carretera Segunda Brecha, la Gobernación asumió el compromiso de buscar financiamiento para su construcción y realizar trabajos de mantenimiento con maquinaria, una vez concluidas las tareas priorizadas en otros tramos.

El acuerdo también contempla la contratación de horas máquina para la apertura y limpieza de la cañada Palier, trabajo que deberá ser atendido de manera inmediata por el Servicio Departamental de Caminos, Sedcam.

Además, se incluye el mejoramiento de caminos en Guapomó, Villa Arancibia y Monte Líbano, siempre que corresponda a la competencia departamental y de acuerdo con la programación de maquinaria del Sedcam.

Energía eléctrica, agua y servicios básicos

En materia de electrificación, se acordó avanzar en la conexión de la red eléctrica trifásica en la Primera y Segunda Brecha. Para ello, se conformará una mesa técnica que permita agilizar los proyectos que ya cuentan con diseño final en las comunidades.

Sobre agua potable, el documento señala la necesidad de perforar pozos y avanzar en proyectos de electrificación en comunidades de la Central Pailitas. La Gobernación indicó que trabaja en un plan departamental de construcción de pozos, priorizando a las comunidades que aún no cuentan con este servicio.

En cuanto a la construcción de módulos educativos y la dotación de ítems de salud, se aclaró que estos puntos no corresponden directamente a la Gobernación, sino a la Alcaldía.

Río Grande y mesas técnicas

Otro punto importante es el encauzamiento del río Grande. El acuerdo establece que este tema será tratado en una mesa técnica el viernes 26 de junio, con participación de personal del Sedcam y del Searpi.

Según el documento, ya se gestionan Bs 20 millones para trabajos de encauzamiento de ríos en el departamento, por lo que se prevé una reunión de coordinación para definir acciones específicas.

Personería jurídica, tierras y límites

El acuerdo también incluye la revisión de personerías jurídicas pendientes, con el objetivo de conocer el estado de los trámites y agilizar los procesos correspondientes.

En materia de límites municipales, se plantea concluir la solución de conflictos entre San Julián–Concepción y San Julián–El Puente, además de solicitar respuesta al Instituto Nacional de Estadística, INE.

También se incluyó la conclusión y agilización de trámites vinculados al saneamiento y dotación de tierras.

Respecto al caso Las Londras, el documento establece que se trata de un tema de competencia del INRA, por lo que deberá ser tratado en una mesa técnica con esa institución. La Gobernación se comprometió a convocar a la Comisión Agraria Departamental durante el mes de julio.

Asimismo, se plantea brindar seguridad jurídica a las nuevas comunidades asentadas.

Retorno policial y seguridad

Uno de los puntos más sensibles del acuerdo tiene que ver con la seguridad en el municipio. La Policía se comprometió a regresar a San Julián y cumplir sus funciones de resguardo y servicio a la población.

Este compromiso busca restablecer la presencia policial en el municipio tras los hechos de tensión registrados durante el conflicto.

Seguimiento al acuerdo

El documento también menciona compromisos vinculados a la Administradora Boliviana de Carreteras, ABC, aunque el punto referido al inicio de obras en diciembre aparece incompleto en el texto conocido.

Con este acuerdo, las partes buscan pasar de la confrontación al seguimiento técnico de compromisos concretos. El desafío ahora será cumplir los plazos, instalar las mesas técnicas y garantizar que las demandas atendidas permitan levantar los bloqueos y devolver la normalidad a San Julián.

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