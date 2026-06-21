¡No guarde el abrigo! Se viene el frío más fuerte del año en Santa Cruz

Las temperaturas en Santa Cruz continuarán en descenso durante los próximos días, según el pronóstico del meteorólogo Luis Alberto Alpire, quien advirtió el ingreso de un frente frío que será el más intenso en lo que va del año.

Para este domingo se prevén vientos fuertes del norte con ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 16 grados y una máxima de 27.

Alpire explicó que el lunes ingresará el frente frío, acompañado de lluvias débiles en la mayor parte del departamento y lloviznas en la zona de cordillera. Las temperaturas bajarán entre 16 y 18 grados.

Desde el martes hasta el viernes se mantendrá el denominado surazo, con mínimas entre 10 y 13 grados y máximas de 16 a 20 grados.

En los valles existe probabilidad de heladas desde la madrugada del miércoles, con temperaturas que podrían descender entre 0 y 2 grados, mientras que las máximas llegarían hasta los 24 grados hacia el fin de semana.

En la zona de cordillera se esperan mínimas de 4 grados y máximas de hasta 27, con presencia de lluvias, mientras que en la Chiquitanía las temperaturas oscilarán entre 10 y 30 grados.

Finalmente, el Señor del Clima adelantó que la noche de San Juan estará marcada por una temperatura cercana a los 12 grados y ráfagas de viento del sur superiores a los 40 kilómetros por hora.

Mira la programación en Red Uno Play