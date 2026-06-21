Terminal Bimodal de Santa Cruz habilita las salidas a Oruro y Potosí

Desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz se informó que ya se habilitaron las salidas de buses hacia los departamentos de Oruro y Potosí, además de otras rutas alternas a Tarija, Trinidad y Puerto Quijarro.

La medida se da en medio de la espera de un instructivo oficial de la Unidad Operativa de Tránsito para definir la reanudación de viajes hacia Cochabamba y La Paz.

Desde la administración de la terminal señalaron que las empresas de transporte continúan a la espera de una disposición oficial para retomar la venta de pasajes y salidas hacia el eje central del país.

“Las salidas que tenemos habilitadas en este momento son a Puerto Quijarro, Tarija, Potosí, Oruro y Trinidad por rutas alternas. Estamos esperando la respuesta de Tránsito para informar a las empresas sobre Cochabamba y La Paz”, indicó personal de informaciones de la terminal.

En la terminal cruceña se registra movimiento moderado de pasajeros, principalmente de personas que buscan viajar hacia Cochabamba y La Paz, destinos que aún permanecen en evaluación.

Las autoridades de la terminal señalaron que en las próximas horas se espera un pronunciamiento oficial que defina la normalización total de las salidas hacia el eje central del país.

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