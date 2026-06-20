Campesinos Túpac Katari y Bartolinas declaran cuarto intermedio en sus movilizaciones

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos de La Paz "Túpac Katari", emitió este sábado un instructivo mediante el cual determina un cuarto intermedio en todas las medidas de movilización que mantenían, mientras realizan un análisis de la coyuntura nacional y de las medidas adoptadas por el Gobierno.

Según el documento, la decisión tiene el propósito de precautelar "la integridad, seguridad y bienestar" de las organizaciones. Sin embargo, deja en claro que las bases rechazan el acuerdo alcanzado entre la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno.

En el instructivo, la organización sostiene que las decisiones fueron asumidas "a puertas cerradas" y sin consultar de manera orgánica a las bases que participaron en las movilizaciones.

Además, afirma que no fueron convocadas a las negociaciones ni se tomó en cuenta sus demandas respecto a las personas detenidas, aprehendidas, cauteladas, heridas y fallecidas durante el conflicto.

"Todo se resolvió a puertas cerradas, fueron a negociar sin nuestra participación y sin nuestro consentimiento", señala el documento. Asimismo, sostiene que las bases se sienten "traicionadas y molestas" porque, a su juicio, se desconocieron las decisiones orgánicas de las organizaciones movilizadas.

Pese al cuarto intermedio, el instructivo dispone que las 20 provincias, centrales agrarias, subcentrales y comunidades realicen las actividades de conmemoración del Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco o Willka Kuti en sus respectivos territorios, resaltando que esta celebración constituye una fecha sagrada y representativa para las naciones y pueblos indígenas originarios.

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