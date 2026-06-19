Provincia Ingavi mantiene bloqueos y advierte con radicalizar medidas

Mientras el Gobierno y la Central Obrera Boliviana, COB, avanzan en acercamientos para instalar una mesa de diálogo, sectores campesinos de la provincia Ingavi determinaron en un ampliado continuar con los bloqueos de caminos.

La decisión fue asumida en un ampliado provincial, donde los representantes del sector resolvieron mantener las medidas de presión de forma indefinida, al considerar que aún no existe una respuesta concreta a sus demandas.

Los dirigentes advirtieron que no levantarán los puntos de bloqueo y señalaron que la protesta continuará con mayor presión en diferentes rutas.

“Vamos a mantener, vamos a hacer resistencia”, manifestó uno de los representantes durante el ampliado.

Radicalizar medidas

En el encuentro también se habló de radicalizar las medidas, incluso con bloqueos secos, lo que implicaría restringir el ingreso y salida de alimentos hacia algunos sectores de la ciudad.

“Esta vez ya son bloqueos secos, hermanos. Se ha optado: no entra, no sale alimentos a esta ciudad, sobre todo a la zona Sur”, señaló uno de los dirigentes.

Durante el ampliado, el ejecutivo de la Federación Túpac Katari, Vicente Salazar, cuestionó la ausencia de algunas autoridades y dirigentes que, según dijo, inicialmente habrían promovido las movilizaciones, pero ahora no participan de los puntos de bloqueo.

Senador Condori

Salazar apuntó contra el senador Condori, a quien acusó de haber convocado anteriormente a un cabildo sin ser una autoridad orgánica del sector.

“Él es funcionario público. Ahora nos abandona y se va a sentar tranquilo percibiendo su sueldo, mientras el pueblo está sufriendo”, cuestionó Salazar.

El dirigente sostuvo que, si una autoridad afirma estar del lado del pueblo, debería acompañar las movilizaciones y no mantenerse al margen del conflicto.

“Yo siendo él como senador hubiera renunciado y me hubiera unido a mi pueblo”, afirmó.

La determinación de los sectores campesinos de Ingavi se da en medio del día 49 de bloqueos en el país y en un escenario de expectativa por los resultados del diálogo entre el Gobierno y la COB.

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