Organizaciones campesinas envían demandas para iniciar diálogo con el gobierno

Las organizaciones en el día 47 de bloqueos en el departamento de La Paz, enviaron una carta al presidente Rodrigo Paz en la que piden atender demandas vinculadas a combustibles, obligaciones financieras y decretos supremos. Sus planteamientos son presentados como requisito para avanzar en una mesa de diálogo.

La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari y la organización Bartolina Sisa enviaron una carta al presidente Rodrigo Paz, en la que plantean una serie de condiciones para instalar un diálogo con el Gobierno y buscar una salida al conflicto que atraviesa el país.

Entre los principales pedidos, las organizaciones solicitan la creación de una comisión que verifique la calidad del combustible importado, además de la anulación de contratos con proveedores que no cumplan con los estándares técnicos establecidos.

También plantean una compensación económica para los sectores afectados por daños ocasionados a vehículos y maquinaria, en medio de las denuncias por presuntos problemas en la calidad de los carburantes.

Petición en sistema financiero

Otro de los puntos expuestos es el congelamiento temporal de intereses y cargos por mora en obligaciones financieras, medida que estaría dirigida a distintos sectores productivos y sociales afectados por la actual coyuntura.

Las organizaciones también exigen la abrogación de varios decretos supremos que, según consideran, afectan a los sectores populares y son contrarios a la Constitución Política del Estado.

Estos planteamientos fueron presentados como condiciones para concretar un encuentro con el mandatario y avanzar en una mesa de diálogo destinada a abordar la situación nacional.

El pedido se da en medio de la conflictividad que afecta al país, donde distintos sectores sociales exigen respuestas del Gobierno y una salida pacífica a las medidas de presión.

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