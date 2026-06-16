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Este es el pliego petitorio que la COB envió al Gobierno para buscar la pacificación del país

Tras 47 días de conflictos y bloqueos, la Central Obrera Boliviana conminó al Gobierno a instalar un Gran Diálogo Nacional. El documento plantea ocho ejes centrales para pacificar el país y atender demandas sociales, económicas, laborales y políticas.

Red Uno de Bolivia

16/06/2026 19:26

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Foto: APG. Conferencia de prensa de la Central Obrera Boliviana.
La Paz

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Tras 47 días de conflictos y bloqueos, la Central Obrera Boliviana conminó al Gobierno a instalar un Gran Diálogo Nacional. El documento plantea ocho ejes centrales para pacificar el país y atender demandas sociales, económicas, laborales y políticas.

La Central Obrera Boliviana (COB) envió al Gobierno nacional una conminatoria y un planteamiento para buscar la pacificación y recuperación del país, en medio de 47 días de conflictos y bloqueos que afectan a diferentes regiones de Bolivia.

El documento, denominado “Agenda mínima para un Gran Diálogo Nacional”, plantea la instalación inmediata de una mesa de diálogo con participación del presidente Rodrigo Paz, y distintas instituciones nacionales.

Puntos del pliego

El primer punto del pliego está referido a derechos humanos, garantías orgánicas y pacificación. La COB rechaza la criminalización de la protesta, cuestiona los proyectos de ley antibloqueos y exige suspender, abrogar o archivar toda norma que restrinja de manera desproporcionada el derecho a la movilización.

El segundo eje plantea el cumplimiento de compromisos y control social. En este punto, la COB pide que la Asamblea Legislativa trate con prioridad un proyecto de ley para exigir el cumplimiento estricto de los programas de gobierno y propuestas de gestión pública de autoridades electas, como presidente, vicepresidente, gobernadores y alcaldes.

En el tercer punto, la Central Obrera Boliviana plantea la defensa de la soberanía económica y de las empresas públicas. El documento rechaza cualquier privatización, capitalización, concesión encubierta o entrega directa o indirecta de empresas estratégicas a intereses privados nacionales o extranjeros.

El cuarto eje está vinculado a transparencia, fiscalización e investigación soberana. La COB pide conformar una comisión especial mixta en la Asamblea Legislativa para investigar los casos denominados “narcomaderas” y “narcomaletas”, con el objetivo de establecer fallas de control estatal y posibles redes de corrupción.

En el quinto punto, referido a hidrocarburos, la COB exige estabilidad en los precios de los combustibles de consumo nacional. También plantea una compensación para los afectados por carburantes defectuosos y una auditoría técnica sobre la importación, almacenamiento y control de calidad de los combustibles.

El sexto eje plantea la socialización legislativa y la democracia participativa. La COB pide que antes de aprobar leyes, decretos supremos o medidas macroeconómicas, estas sean socializadas de manera obligatoria con sectores afectados, organizaciones sociales, trabajadores, juntas vecinales y pueblos indígena originarios campesinos.

El séptimo punto está relacionado con la canasta familiar, derechos laborales y seguridad social. La Central Obrera demanda medidas urgentes para proteger el bolsillo popular, frenar la especulación, controlar el incremento de precios, garantizar el salario real y preservar el empleo estable.

Finalmente, el octavo eje aborda medioambiente y política internacional pacifista. La COB plantea la protección de áreas protegidas y rechaza el uso de parques nacionales o reservas naturales para explotación minera, petrolera o cualquier otra actividad considerada destructiva.

En su declaración final, la Central Obrera Boliviana sostiene que la paz social en Bolivia no se logrará mediante la imposición, la estigmatización o la persecución jurídica, sino a través de un diálogo real, transparente, con actores legítimos en la mesa y con voluntad política para cumplir los compromisos asumidos ante el pueblo.

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