Autotransporte pesado anuncia denuncia penal contra dirigente por bloqueos

Domingo Ramos, dirigente del Autotransporte Pesado, anunció que este lunes 11 de mayo presentará una denuncia penal ante la Fiscalía Departamental de La Paz contra Vicente Salazar Limachi, ejecutivo de la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, debido a los bloqueos instalados en las rutas nacionales.

Impacto de los bloqueos en el transporte

Ramos indicó que las medidas de presión implementadas por los campesinos han generado graves pérdidas económicas para el sector del transporte pesado, ya que interrumpen la libre circulación de vehículos y afectan el comercio y la producción en todo el país. Según el dirigente, cada transportista está perdiendo alrededor de 100 dólares diarios debido a los bloqueos en las principales carreteras.

Plazo vencido para levantar los bloqueos

Ramos también señaló que el Autotransporte Pesado había otorgado un plazo de 72 horas para que los bloqueadores levantaran los puntos de bloqueo, sin embargo, al no lograrse una solución, decidieron formalizar la acción legal. El dirigente manifestó su malestar por la falta de respuestas del gobierno y las autoridades locales, lo que obligó a su sector a tomar medidas más drásticas.

Acción legal contra el dirigente campesino

La denuncia penal presentada por Ramos tiene como objetivo responsabilizar a Salazar Limachi y a otros responsables de los bloqueos, buscando garantizar la libre circulación y la recuperación económica del sector del autotransporte pesado. El sector del transporte exige que se respeten los derechos de los ciudadanos y que las medidas de presión no afecten a la economía de los bolivianos.

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