Canciller señala que el Gobierno asistirá al diálogo de la COB, pero pide que sea sin condiciones

El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, se refirió al llamado al diálogo realizado por la Central Obrera Boliviana (COB) y aseguró que el Gobierno nacional está dispuesto a participar en cualquier escenario que permita resolver el conflicto que atraviesa el país.

La autoridad señaló que el Ejecutivo valora que se abra una posibilidad de diálogo y consideró que este momento puede representar una señal de “madurez política y democrática” en medio de la coyuntura nacional.

“Felicitamos que estemos frente a un momento en el que empezamos a ver que se empieza a actuar con madurez política y democrática”, afirmó Aramayo.

El canciller sostuvo que, desde el inicio de las movilizaciones, el Gobierno insistió en que el diálogo debe ser el mecanismo para resolver contradicciones y atender las demandas sociales.

“Este Gobierno, desde el día cero de las movilizaciones en este país, ha insistido de manera enfática en hacer del diálogo el mecanismo para poder resolver contradicciones, para poder atender demanda social”, señaló

Aramayo recordó que el Ejecutivo fue cuestionado por mantener abierta la vía del diálogo y no optar por medidas de fuerza frente a los bloqueos.

“Ustedes son testigos que incluso nos han tildado de débiles al momento de insistir en el diálogo de manera permanente”, manifestó.

La autoridad indicó que el presidente Rodrigo Paz y sus ministros asistieron a diferentes espacios de conversación con sectores sociales cuando fueron convocados. Sin embargo, denunció que, como respuesta, el Gobierno recibió “chantaje, violencia y amedrentamiento”.

“El presidente Rodrigo Paz ha atendido cuanto espacio de diálogo se le ha planteado. Al lugar al que se le ha invitado asistir a él y a sus ministros se ha ido con vocación dialógica”, sostuvo.

Sin condiciones

El canciller remarcó que el Gobierno acudirá al diálogo convocado por la COB, pero pidió que este sea honesto, transparente, realista y centrado en las demandas sociales.

“Qué bueno que la COB esté llamando a un diálogo, el Gobierno va a asistir naturalmente, pero que sea un diálogo honesto, transparente, realista”, afirmó.

Aramayo también sostuvo que el diálogo no debe estar condicionado únicamente a la presencia del presidente, sino que deben participar los ministros responsables de cada área, debido a que las demandas involucran diferentes competencias del Estado.

“No solamente como muchas veces se plantea: si no está el presidente, no diálogo. Tienen que estar los ministros de Estado porque hay responsabilidades en cada cartera”, explicó.

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