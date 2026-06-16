Fiscalía pedirá sello rojo de Interpol contra Nemesia Achacollo por el caso Fondo Indígena

El Ministerio Público activará los mecanismos internacionales para dar con el paradero de la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo. El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, anunció este martes que se solicitará de manera formal el sello rojo de la Policía Internacional (Interpol) ante la sospecha de que la exautoridad haya abandonado el país de forma irregular.

A la fecha, las autoridades policiales y judiciales no han logrado dar con el paradero de Achacollo dentro del territorio nacional, y tampoco se registran flujos migratorios legales que certifiquen su salida de Bolivia, según informa Erbol.

“Si ha salido (del país), ha sido de forma irregular o se encuentra en territorio nacional de manera oculta”, señaló de forma contundente el fiscal Cardozo respecto a la situación jurídica de la imputada.

Imputación y pedido de detención preventiva

La Fiscalía de Materia ya ha formalizado la imputación en contra de la exministra por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

Debido a la gravedad de los hechos investigados y el riesgo de fuga, el Ministerio Público adelantó que solicitará la detención preventiva de la exautoridad una vez que comparezca ante el juez.

"Se está solicitando también, debido a la gravedad del hecho, la activación del sello rojo ante Interpol, para que la misma ya sea encontrada en otro país, sea remitida ante el Ministerio Público y pueda llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares", manifestó la autoridad fiscal.

Nemesia Achacollo es una de las principales implicadas en el caso Fondo Indígena, una investigación que rastrea millonarias irregularidades en el financiamiento, desvío de recursos e incumplimiento de proyectos productivos destinados a comunidades originarias y campesinas durante la gestión del expresidente Evo Morales.

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