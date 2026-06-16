La advertencia de cooperativistas mineros de iniciar acciones para desbloquear carreteras por cuenta propia encendió las alarmas en el ámbito político, donde legisladores expresaron preocupación por el riesgo de enfrentamientos entre sectores movilizados y ciudadanos afectados por los bloqueos.

El senador del PDC, Víctor Quispe, señaló que la decisión surge como consecuencia del cansancio acumulado en distintos sectores de la población tras más de 47 días de restricciones en las vías del país.

“Si el desbloqueo se va a dar, la Policía tiene que reforzar ese desbloqueo como lo está haciendo en la autopista”, afirmó.

La autoridad sostuvo que el malestar social crece debido a las pérdidas económicas y las dificultades que enfrentan transportistas, comerciantes, productores y trabajadores.

“Muchos de los grupos radicales movilizados, de cierta manera, han secuestrado al país y nadie les ha dicho nada. Hemos estado serenos aceptando lo que ellos hagan”, manifestó.

Quispe advirtió además que la situación podría derivar en reacciones de otros sectores afectados por las medidas de presión.

“Cuídense de que haya un grupo radical también que se pueda enfrentar. Espero que no llegue a eso”, señaló.

Confrontación entre bolivianos

Desde la oposición, el senador de Unidad, José Roca, consideró que la iniciativa de los cooperativistas refleja el nivel de desesperación existente en sectores que acumulan semanas de pérdidas económicas.

“Claro que es peligroso porque no podemos estar confrontados entre bolivianos”, afirmó.

No obstante, indicó que muchas personas consideran que la falta de soluciones las empuja a buscar mecanismos para restablecer la circulación.

Entretanto, desde la Alianza Popular se advirtió que cualquier intento de desbloqueo impulsado por civiles o sectores organizados podría desencadenar hechos de violencia y enfrentamientos en las carreteras.

La advertencia de los cooperativistas mineros se produce en un contexto de creciente tensión social y económica, mientras distintos sectores demandan una solución al conflicto que permita normalizar el tránsito y el abastecimiento en varias regiones del país.

Mira la programación en Red Uno Play