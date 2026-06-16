Industria farmacéutica advierte una situación crítica por conflictos y trámites paralizados

La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) emitió un comunicado declarando al sector en “terapia intensiva”, debido a la compleja situación que atraviesa por los conflictos sociales en el país y la imposibilidad de gestionar trámites ante la autoridad reguladora.

Según la institución, la plataforma informática de la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (Agemed) se encuentra inactiva desde el 2 de junio de 2026, situación que afecta directamente a los trámites relacionados con despachos aduaneros y registros sanitarios de medicamentos reconocidos por ley.

Cifabol expresó su profunda preocupación por el ambiente de incertidumbre e inseguridad jurídica que enfrentan las industrias farmacéuticas, especialmente respecto a los trámites que ya estaban en curso, los que deben iniciarse y el resguardo de la información entregada a la autoridad competente.

“La falta de un plan de contingencia y una pronta solución no solo afecta a las gestiones de las industrias farmacéuticas, sino también al normal abastecimiento de medicamentos en el mercado público y privado”, señala el pronunciamiento.

El sector afirmó que se declara en “terapia intensiva” porque, además de enfrentar una coyuntura marcada por los conflictos sociales, ahora también atraviesa dificultades regulatorias que golpean sus esfuerzos por continuar con la producción y provisión de medicamentos.

Finalmente, Cifabol pidió a las autoridades una atención urgente y una solución inmediata, en el marco de la normativa vigente y de la política de “Tranca Cero”, para evitar mayores perjuicios al sector y a la población que depende del acceso oportuno a medicamentos.

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