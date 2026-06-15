Estos son los alimentos que debes consumir para mejorar tus defensas ante la llegada del invierno

A pocos días del inicio oficial del invierno, la presidenta del Colegio Departamental de Nutricionistas, Marlene Azurduy, recomendó fortalecer el sistema inmunológico mediante una alimentación equilibrada, rica en frutas, verduras y alimentos calientes, para prevenir enfermedades respiratorias propias de la temporada.

La especialista explicó que el descenso de temperaturas obliga a prestar mayor atención a la nutrición diaria, priorizando alimentos que aporten vitamina C y otros nutrientes esenciales para las defensas del organismo.

“Podemos comenzar el día con una bebida caliente como una linaza con limón o una avena acompañada de alimentos nutritivos. Lo importante es mantener una alimentación equilibrada que ayude a fortalecer el sistema inmunitario”, señaló.

Alto consumo de vitamina C

Azurduy destacó que frutas como la naranja, el kiwi, la guayaba y el pomelo son importantes fuentes de vitamina C, nutriente que ayuda al organismo a enfrentar infecciones comunes durante el invierno.

“Una naranja puede cubrir prácticamente los requerimientos diarios de vitamina C. No es necesario consumir grandes cantidades porque es una vitamina hidrosoluble que el cuerpo elimina constantemente”, explicó.

Alimentación balanceada

La nutricionista también recomendó incrementar el consumo de verduras de color verde intenso, como la espinaca y el brócoli, debido a su aporte de vitaminas y minerales.

Asimismo, sugirió evitar la cocción prolongada de las verduras para conservar sus propiedades nutricionales.

Respecto a las cenas, Azurduy recomendó optar por comidas ligeras y de fácil digestión, priorizando frutas o alimentos poco pesados para favorecer el descanso nocturno.

“El sueño también forma parte de una vida saludable. Comer demasiado tarde o en exceso puede alterar el metabolismo y afectar el descanso”, sostuvo.

La especialista recordó que una buena alimentación, acompañada de hábitos saludables como dormir adecuadamente y mantener una correcta hidratación, constituye una de las principales herramientas para enfrentar la temporada invernal y reducir el riesgo de enfermedades.

Mira la programación en Red Uno Play