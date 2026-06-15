Protocolos y controles garantizan una donación de sangre segura y confiable

La donación de sangre es uno de los actos de solidaridad más importantes para los sistemas de salud. Sin embargo, todavía existen personas que sienten temor o incertidumbre sobre la seguridad del procedimiento. Hoy, gracias a protocolos cada vez más rigurosos y a estándares internacionales de calidad, donar sangre es una práctica segura tanto para quien dona como para quien recibe.

La seguridad comienza incluso antes de la extracción. Los bancos de sangre aplican criterios de selección respaldados por evidencia científica para verificar que cada persona esté en condiciones adecuadas para donar.

Milena Mariel Arroyo, directora de la carrera de Enfermería de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que “La seguridad durante la donación está garantizada mediante protocolos rigurosos que protegen tanto al donante como al receptor. Entre ellos se encuentran la evaluación médica previa, la revisión de antecedentes de salud, la medición de signos vitales y niveles de hemoglobina, así como el uso de material estéril y descartable para cada procedimiento”.

Antes de la donación, como adelantó la especialista, cada potencial donante pasa por una evaluación médica diseñada para proteger su salud y la del futuro receptor. Se revisan antecedentes clínicos, medicamentos, vacunas recientes, intervenciones quirúrgicas y otros factores que podrían afectar la seguridad del proceso.

Elementos mínimos que garantizan una donación segura y confiable

Según la guía de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) sobre: Recomendaciones para la educación y la selección de donantes potenciales de sangre, sostiene que los elementos mínimos de calidad de los procesos de atención de donantes dependen de una adecuada organización institucional, instalaciones seguras y cómodas, así como de criterios de selección uniformes que garanticen la seguridad tanto del donante como del receptor.

Los espacios destinados a la donación deben ofrecer accesibilidad, higiene, privacidad y condiciones apropiadas para la evaluación de cada persona.

Otro aspecto clave, según la guía, es la aplicación de Procedimientos Operativos Estándar (POE), que permiten evitar improvisaciones y asegurar que todas las etapas del proceso se desarrollen de manera uniforme. Estos protocolos abarcan desde la capacitación del personal y la educación del donante hasta la evaluación médica, el manejo de emergencias y la atención de posibles reacciones adversas.

Además, el monitoreo continuo de indicadores y la aplicación de Buenas Prácticas de Manufactura (BPN) ayudan a reducir riesgos, prevenir errores y asegurar que los productos sanguíneos cumplan con los estándares necesarios para proteger la salud de los pacientes.

La seguridad no termina cuando concluye la extracción. Cada unidad recolectada pasa por un exhaustivo proceso de análisis para detectar enfermedades transmisibles como VIH, hepatitis B, hepatitis C y sífilis, entre otras.

“Además, toda unidad de sangre recolectada es sometida a pruebas de laboratorio para detectar enfermedades transmisibles. Estos procesos aseguran que la donación sea segura, confiable y de alta calidad, cumpliendo con los estándares establecidos para preservar la salud y la vida”, afirma Arroyo.

A ello se suma la trazabilidad de cada bolsa de sangre mediante sistemas de identificación y registro que permiten seguir su recorrido desde el donante hasta el receptor. Los controles de calidad y la automatización de los procesos reducen al mínimo los errores y fortalecen la seguridad transfusional.

La demanda de sangre exige donaciones periódicas.

La necesidad de mantener reservas suficientes sigue siendo un desafío. El Hemocentro de La Paz (Banco de Sangre de Referencia Departamental de La Paz), en el complejo hospitalario Miraflores, informó recientemente una disminución en sus existencias, de la misma manera informó que diariamente se requieren entre 100 y 120 hemocomponentes para atender emergencias y tratamientos médicos.

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la donación de sangre presenta importantes diferencias entre países. Mientras las naciones de ingresos altos registran 31,5 donaciones por cada 1.000 habitantes, en los países de ingresos bajos la tasa cae a solo cinco, lo que evidencia las brechas en el acceso y disponibilidad de sangre.

Cada 14 de junio se conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre, una fecha destinada a reconocer y agradecer a los donantes voluntarios por su aporte solidario que salva vidas. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de realizar donaciones periódicas para garantizar el acceso oportuno a sangre segura y de calidad.

Mira la programación en Red Uno Play