Más mujeres estudian, pero no lideran la innovación: la deuda pendiente de la educación boliviana

Las mujeres bolivianas nunca habían llegado tan lejos en educación. Hoy estudian más, acceden en mayor proporción a la educación superior y toman el mercado laboral. Sin embargo, al ver quién lidera proyectos científicos, quién desarrolla tecnología o quién ocupa espacios estratégicos, la historia cambia. Bolivia avanza en el cierre de brechas en las aulas, pero aún pierde talento femenino en ciencia, tecnología e investigación.

“Si bien Bolivia ha logrado avances que son de relevancia para dar acceso a la educación, de forma general, en las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) aún están subrepresentadas y eso se ha visto incluso a niveles avanzados de investigación”, afirma Lucía Alvarado, coordinadora nacional de Investigación de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz).

En plena revolución de la inteligencia artificial (IA) y la economía del conocimiento, Bolivia vuelve a debatir una reforma educativa y la necesidad de preparar a las nuevas generaciones para un mundo en constante transformación. En este marco el VII Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE) de Unifranz, que se realizará el 8 y 9 de julio en Santa Cruz, busca avanzar hacia “un nuevo contrato educativo para el 2030”. Uno de los temas de la agenda es precisamente la inclusión de las jóvenes en las carreras STEM.

Avances y deudas pendientes

Los resultados del Censo de Población y Vivienda 2024 muestran una transformación. Por primera vez, las mujeres mayores de 19 años alcanzan una mayor proporción en acceso a la educación superior que los hombres, 34,2% frente a 32,5%, respectivamente.

Además, el porcentaje de mujeres sin ningún nivel de estudio cayó de 19,9% en 2001 a 7,2% en 2024. En la misma tendencia su promedio de años de escolaridad pasó de 6,7 a 10,6 años. Son avances significativos que reflejan décadas de expansión educativa y mayor acceso para las mujeres bolivianas.

Aunque el promedio nacional de escolaridad alcanzó los 10,6 años, en áreas rurales la cifra se reduce a 7,9 años, frente a los 11,7 años registrados en zonas urbanas. Esta realidad afecta de manera particular a miles de niñas y jóvenes que enfrentan obstáculos adicionales para acceder a educación de calidad y a oportunidades de desarrollo profesional.

Pero los datos también plantean una interrogante. Si las mujeres están llegando a las universidades e incluso superan a los hombres en educación superior, ¿por qué continúan subrepresentadas en los espacios donde se produce conocimiento, innovación y tecnología?

"Seguimos observando una menor participación femenina en áreas STEM, en investigación aplicada y en espacios de liderazgo científico. Eso nos muestra que el desafío ya no es solamente que ingresen al sistema educativo, sino que permanezcan y puedan desarrollar todo su potencial dentro de él", indica Alvarado.

La UNESCO advierte que, a nivel mundial, las mujeres representan apenas el 35% de los estudiantes matriculados en carreras vinculadas con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En América Latina, aunque las mujeres constituyen más de la mitad de la matrícula universitaria, su participación disminuye considerablemente en las disciplinas STEM, una brecha que organismos internacionales consideran una amenaza para la innovación y el desarrollo sostenible.

“Bolivia no puede perder ese talento que está representando a más de la mitad de la población boliviana. Reducir la participación femenina en STEM es disminuir nuestra capacidad nacional de innovación, competitividad y generación de soluciones para los problemas que ya tenemos y los que vendrán en el futuro”, advierte Alvarado.

La brecha comienza mucho antes de llegar a la universidad. Aún hay estereotipos y barreras culturales, sociales e institucionales que influyen en las decisiones profesionales de muchas niñas y jóvenes. Estos las alejan de disciplinas que históricamente han sido asociadas con perfiles masculinos.

“Existen muchos estereotipos que todavía asocian ciertas disciplinas científicas y tecnológicas con perfiles masculinos. Eso limita las aspiraciones y oportunidades porque muchas niñas y jóvenes no sienten que encajan ahí”, explica la investigadora.

La consecuencia va más allá de una cuestión de equidad. El Foro Económico Mundial proyecta que cerca del 70% de las nuevas profesiones estarán vinculadas con competencias digitales y tecnológicas. En otras palabras, los empleos mejor remunerados y con mayor proyección se concentrarán justamente en las áreas donde las mujeres continúan estando subrepresentadas.

Transformar la educación

Bolivia se encuentra ante la discusión de una nueva reforma educativa y la necesidad de responder a un entorno global marcado por la IA, la automatización y la economía del conocimiento. En ese contexto, la equidad de género deja de ser únicamente una cuestión de derechos para convertirse en un factor estratégico de desarrollo.

Para la investigadora, una reforma educativa moderna debe ir más allá de actualizar contenidos o incorporar tecnología en las aulas. Debe cuestionar los modelos que reproducen desigualdades desde edades tempranas.

"Necesitamos sistemas educativos que inspiren a las niñas a explorar la ciencia, la tecnología y la investigación desde la escuela. También necesitamos más referentes femeninos, programas de mentoría y políticas que permitan una participación equitativa en la producción de conocimiento", sostiene.

Para tocar temas como este y otros se debatirán en el VII Foro Internacional de Innovación Educativa de Unifranz. El espacio busca construir una hoja de ruta para la transformación educativa del país bajo el concepto de “Un nuevo Contrato Educativo para el 2030”.

En su séptima versión, el foro pondrá sobre la mesa uno de los temas más urgentes para Bolivia: cómo construir un sistema educativo capaz de responder a los desafíos del futuro. Entre los ejes centrales estarán las políticas públicas para la transformación educativa, la innovación y las tecnologías emergentes, la empleabilidad y los ecosistemas globales de cooperación y producción de conocimiento.

La discusión sobre equidad de género atraviesa cada uno de esos desafíos. Porque hablar de inteligencia artificial, innovación o empleabilidad sin considerar la participación plena de las mujeres implica dejar fuera una parte fundamental de las soluciones que el país necesita.

"Cuando hablamos de formar para el futuro, hablamos también de garantizar que niñas y mujeres tengan las mismas oportunidades para convertirse en científicas, investigadoras, tecnólogas o líderes de innovación. De lo contrario, estaremos construyendo un futuro con una parte importante del talento nacional excluida de las decisiones y de la creación de soluciones", finaliza Alvarado.

Las inscripciones al FIIE ya se encuentran habilitadas para docentes, investigadores, estudiantes, gestores educativos, autoridades, emprendedores y profesionales interesados en formar parte de una de las discusiones más importantes sobre el futuro de la educación en América Latina. Los interesados pueden registrarse a través del portal oficial del evento: https://foro.unifranz.edu.bo/.

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