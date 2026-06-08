Foro Internacional de Innovación Educativa de Unifranz: los ejes que definirán el futuro de la educación

Reforma educativa, inteligencia artificial, ecosistemas globales y empleabilidad son los cuatro grandes ejes que estructuran la séptima versión del Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE), organizado por la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), un encuentro que reunirá a expertos nacionales e internacionales para debatir las transformaciones que requiere la educación frente a los desafíos tecnológicos, sociales y laborales del siglo XXI.

Durante dos jornadas, el 8 y 9 de julio en Santa Cruz, autoridades educativas, representantes de organismos multilaterales, académicos, empresarios, docentes y estudiantes analizarán propuestas orientadas a construir un nuevo contrato educativo hacia 2030, en un contexto marcado por la acelerada irrupción de la inteligencia artificial y la necesidad de garantizar una educación pertinente y de calidad.

“Cuando hablamos de educación tenemos que entender realmente la profundidad que se le tiene que dar cuando hablamos de un nuevo contrato para la educación hacia el 2030, poniendo otra vez en el centro al estudiante universitario, al estudiante de la educación superior, de los institutos, de la formación técnica y a los bachilleres”, afirmó la rectora de Unifranz, Verónica Ágreda, al presentar los lineamientos temáticos del encuentro.

Los detalles para participar en el foro se pueden consultar en la página web https://foro.unifranz.edu.bo/.

Los ejes temáticos

El primer eje: “Políticas públicas para la transformación de la educación”, estará dedicado a la reforma educativa y las políticas públicas, un espacio de análisis sobre gobernanza, regulación, acreditación y transformación de los sistemas educativos. La discusión tendrá la participación de organismos como Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y representantes del sistema educativo boliviano, con el objetivo de reflexionar sobre cómo responder a las nuevas demandas sociales y productivas.

Este eje también estará dedicado a la calidad educativa, con debates sobre acreditación, evaluación, estándares internacionales y mecanismos para garantizar una formación pertinente en modalidades presenciales, híbridas y virtuales. El tema cobra especial relevancia en Bolivia, donde distintos actores del sistema educativo han planteado la necesidad de fortalecer los procesos de aseguramiento de la calidad.

El segundo eje: “Innovación, investigación y tecnologías emergentes para potenciar la educación para el desarrollo sostenible", abordará la inteligencia artificial y la transformación del aprendizaje, una temática que concentrará algunas de las principales conferencias magistrales y paneles internacionales. Expertos de instituciones como Singularity University, el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y organizaciones especializadas en innovación educativa analizarán el impacto de la IA en la enseñanza, la evaluación, el diseño curricular y el desarrollo de nuevas competencias.

“La inteligencia artificial está reconfigurando completamente la naturaleza misma del aprendizaje y sin duda del trabajo. Porque el problema no va a ser que el trabajo me lo quite la inteligencia artificial; el problema va a ser que me lo quite quien sabe utilizar inteligencia artificial”, sostuvo Ágreda.

Este eje también estará enfocado en innovación, equidad y desarrollo territorial, donde se discutirán experiencias exitosas relacionadas con educación STEM+, inclusión educativa, formación docente y estrategias para ampliar oportunidades de aprendizaje mediante el uso de nuevas tecnologías.

El tercer eje: Competencias, Empleabilidad y Arquitecturas Flexibles de Aprendizaje responde a la pregunta más urgente del mercado laboral del siglo XXI: ¿está la educación formando a las personas para el trabajo que existe y para el que existirá? La empleabilidad es el punto de tensión más visible del contrato educativo: los empleadores reclaman competencias que las instituciones no desarrollan, los estudiantes ingresan a carreras que el mercado ya no demanda con la misma intensidad, y los sistemas de titulación son demasiado rígidos para responder a la velocidad del cambio tecnológico y económico.

En ese sentido, el foro analizará temas como microcredenciales, reconversión laboral, reconocimiento de estudios, movilidad académica, nuevas arquitecturas de formación continua orientadas a responder a un mercado laboral en permanente transformación, entre otras.

En ese contexto, Ágreda subrayó que la formación profesional ya no puede entenderse como una etapa limitada a los primeros años de la vida adulta. “La educación dejó de ser la educación básica, técnica o universitaria que termina a los 23 o 25 años. La propia tecnología nos está exigiendo volver a formarnos para seguir vigentes en un mercado laboral completamente volátil”, afirmó.

El cuarto eje es: “Ecosistemas globales de cooperación y producción de conocimiento”. La rectora destacó que la innovación educativa no puede desarrollarse de manera aislada y que requiere una mayor cooperación entre instituciones, países y sectores productivos, por ello, “Necesitamos tener alianzas globales para poder avanzar más rápido porque con la velocidad a la que estamos yendo no va a ser posible que podamos atrapar el retraso que tenemos. Entonces necesitamos dar un salto cualitativo”, señaló.

El FIIE 2026 contará con la participación de organismos e instituciones de referencia internacional como CEPAL, UNESCO, UNICEF, Singularity University, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior, además de autoridades gubernamentales, rectores, investigadores, docentes y estudiantes de distintos países y la colaboración de Siemens Stiftung, la Organización Universitaria Interamericana (OUI), La Red de Administradores Universitarios (RAUI América) y ANUP.

Para los organizadores, el objetivo es convertir al foro en un espacio de construcción colectiva de soluciones que permitan responder a los desafíos educativos de la próxima década.

“Este foro tiene que convertirse no solamente en un espacio de reflexión y de debate, sino en un laboratorio de construcción de propuestas para garantizar una educación de calidad, inclusiva, pertinente y a lo largo de la vida”, concluyó Ágreda.

Las inscripciones para participar en el Foro Internacional de Innovación Educativa están abiertas a docentes, estudiantes, investigadores, gestores educativos, representantes del sector privado y responsables de políticas públicas interesados en formar parte de una discusión que busca proyectar el futuro de la educación en Bolivia y América Latina.

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