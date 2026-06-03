Herpangina infantil: lo que debes conocer para evitar complicaciones

La herpangina es una enfermedad viral que afecta principalmente a niños menores de diez años y que volvió a generar preocupación en Cochabamba tras la confirmación de 42 casos por parte del Servicio Departamental de Salud (Sedes). Aunque suele ser una infección pasajera, puede causar mucho malestar en los pequeños debido a las dolorosas llagas que aparecen en la boca y garganta.

Javier Mamani, médico y docente de la carrera de Medicina de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), explica que el tratamiento se centra principalmente en aliviar los síntomas y evitar complicaciones.

“Los cuidados que se deben tener las familias cuando un niño (o niña) está infectado, pues están destinadas generalmente a aliviar los síntomas porque no hay tratamiento para combatir esta enfermedad. Para aliviar los síntomas, principalmente el control del dolor y la fiebre, utilizamos el paracetamol e ibuprofeno en dosis adecuadas. Siempre hay que usar de acuerdo al kilogramo y peso”, explica el académico.

El especialista advierte además que nunca debe administrarse aspirina a niños con cuadros virales.

“No usen nunca aspirina, por favor, porque este medicamento puede producir en los niños el síndrome de Reye. Esta es una enfermedad grave que puede causar inflamación en el cerebro y también producir un daño hepático”, advierte el académico.

La herpangina es causada principalmente por el virus Coxsackie y se transmite fácilmente mediante saliva, secreciones respiratorias y contacto con objetos contaminados. Por ello, es frecuente la infección en guarderías y escuelas.

Hidratación constante ayuda a evitar complicaciones

Uno de los principales riesgos de la herpangina es la deshidratación. Debido al dolor que producen las llagas en la garganta, muchos niños rechazan líquidos y alimentos.

“También hay que evitar la deshidratación. Como las llagas en la boca y la garganta duelen mucho, pues generalmente los niños no quieren consumir nada. Por eso es importante insistirles para que ellos constantemente puedan beber líquidos y consumir algunos alimentos principalmente fríos o tibios”, señala Mamani.

Los especialistas recomiendan ofrecer agua fría, suero oral, sopas tibias, yogur, gelatina o helados de agua para aliviar el ardor y facilitar la alimentación. Respecto a la dieta, el Mamani aconseja evitar alimentos irritantes.

“Se aconseja una dieta blanda y blanca. Es una dieta suave que es fácil de ingerir. Los yogures, papillas o batidos también pueden ayudar. Eviten comidas ácidas, picantes, saladas o muy calientes porque producen más dolor y ardor”, enfatiza.

Lavado frecuente reduce contagios en niños

La prevención también cumple un papel importante. Como se trata de una enfermedad altamente contagiosa, las medidas de higiene ayudan a disminuir su propagación dentro del hogar y las escuelas.

“A los niños hay que lavarles las manitos. La persona que atiende al niño también tiene que lavarse las manos porque esta enfermedad se transmite por contacto de secreciones”, explica el especialista.

Además, recomienda aislamiento temporal mientras el niño tenga fiebre o malestar intenso. No es aconsejable compartir utensilios, platos o cucharas. “Todos esos utensilios personales tienen que ser de manejo exclusivo del paciente”, concluye el especialista .

Los médicos recuerdan que la herpangina generalmente desaparece en una semana, pero si el niño presenta dificultad para respirar, signos de deshidratación, fiebre persistente o mucho decaimiento, es importante acudir de inmediato a un centro médico.

La clave está en la hidratación, el control de la fiebre y la vigilancia constante. Una atención oportuna puede evitar complicaciones y ayudar a que el niño se recupere de manera más rápida y segura.

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