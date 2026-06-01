Unifranz está entre las instituciones educativas con mayor reputación de Bolivia, según el ránking Merco

La Universidad Franz Tamayo (Unifranz) se ubica entre las instituciones educativas con mayor reputación corporativa del país de acuerdo con los resultados arrojados por el Ranking Merco Empresas Bolivia 2025/2026, consolidando su presencia como una de las casas de estudios superiores más influyentes del sistema universitario boliviano. Merco es un monitor de referencia muy relevante en Iberoamérica.

El reconocimiento destaca aspectos clave como la calidad académica, la innovación educativa, la internacionalización, la responsabilidad social y la vinculación con el sector productivo, pilares que han marcado la evolución de Unifranz durante sus 33 años de trayectoria.

El Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (Merco) es una evaluación internacional que mide la reputación de empresas e instituciones a partir de indicadores de liderazgo, calidad, responsabilidad, ética, innovación y percepción pública. En Bolivia, el ranking reúne la valoración de directivos empresariales, expertos, líderes de opinión, periodistas y otros actores vinculados al ámbito corporativo y académico.

Universidades deben generar confianza y prestigio

Guillermo Gándara, director ejecutivo de la Red Iberoamericana de Prospectiva (RIBER), señala que actualmente existen cuatro factores fundamentales para que una universidad construya confianza y prestigio en la sociedad.

“El primero está relacionado con un modelo educativo basado en el desarrollo de competencias en estudiantes y formadores”, afirma y destaca la importancia de fortalecer habilidades prácticas, pensamiento crítico y capacidades adaptadas a los desafíos contemporáneos.

Asimismo, remarca que las universidades deben impulsar “soluciones a problemas globales con impacto local y con visión de futuros como base del modelo de enseñanza-aprendizaje”. A ello suma “la incorporación de innovación educativa basada en tecnología con enfoque humanista” y “el acompañamiento basado en el bienestar integral para estudiantes, formadores y colaboradores”, como elementos esenciales para consolidar instituciones sostenibles y conectadas con las nuevas demandas sociales.

Lucía Sossa, directora ejecutiva de Pacto Global de las Naciones Unidas en Bolivia y una de las líderes con mayor prestigio en el ranking Merco, piensa que la reputación de una universidad ya no depende únicamente de la formación técnica, sino también de su capacidad para generar impacto social y responder a los desafíos contemporáneos.

“Hoy el mundo necesita líderes con pensamiento crítico, visión global, ética, capacidad de adaptación y sensibilidad frente a los grandes desafíos sociales, ambientales y tecnológicos”, afirma.

Sossa considera que las universidades con mayor prestigio son aquellas que logran articular innovación, sostenibilidad, inclusión y conexión con el mundo real. En ese sentido, destaca que las instituciones educativas deben consolidar ecosistemas de aprendizaje vinculados con el sector empresarial, la academia internacional, la tecnología y el impacto social, convirtiéndose en agentes activos de transformación.

Sobre el reconocimiento alcanzado por Unifranz, señala que su posicionamiento entre las universidades con mayor reputación del país refleja “una apuesta sostenida por la innovación educativa, la transformación digital y la formación conectada con las nuevas dinámicas globales”.

Por su parte, Nadia Eid, gerente nacional de Clientes de Nacional Seguros, considera que la reputación de una universidad se construye principalmente a partir de la empleabilidad de sus profesionales. “La solvencia la da la empleabilidad que genera para sus profesionales, que la gente quiera contratarlos porque creen que están bien formados”, sostiene desde su experiencia personal y profesional que la ubican entre los 100 líderes de mayor reputación de Merco.

Asimismo, destaca la importancia de que la formación académica tenga proyección internacional y permita continuar estudios de posgrado en otros países. “Otra cosa que me parece interesante es la calidad de los profesores. Y ahora, innovación y tecnología tienen que venir de la mano para que un perfil sea interesante en todos los planos: en lo personal, profesional y educativo”, afirma.

Finalmente, María Reneé Centellas, CEO de Bagó y reconocida entre los líderes más influyentes del país, asegura que el prestigio de una universidad se construye a partir de su capacidad de transformar la sociedad a través de la educación. La ejecutiva considera que las instituciones académicas tienen un rol fundamental en el desarrollo del país, ya que forman a las futuras generaciones de profesionales y líderes.

“Las universidades tienen la enorme responsabilidad de formar a quienes construirán el futuro del país. Por eso, la confianza y el prestigio se generan cuando existe excelencia académica, innovación constante y, sobre todo, la capacidad de desarrollar profesionales con valores, pensamiento crítico y compromiso con la sociedad”, afirma Centellas. Destaca que la verdadera reputación de una casa de estudios se consolida cuando el conocimiento trasciende las aulas y se convierte en bienestar, progreso y oportunidades para las personas.

Educación para transformar Bolivia

El posicionamiento de Unifranz en el Ranking Merco coincide con un momento de consolidación institucional marcado por su apuesta por transformar la educación en Bolivia mediante modelos de enseñanza innovadores y conectados con las demandas globales.

“No solo construimos una institución, construimos un propósito. Apostamos por algo más grande que nosotros mismos”, afirmó la rectora nacional de Unifranz y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), Verónica Ágreda, durante el acto de celebración del 33 aniversario de esta casa de estudios superiores.

Uno de los ejes distintivos de Unifranz es su metodología innovadora que plasma el “aprender haciendo” y que integra experiencias prácticas desde los primeros semestres. Los estudiantes trabajan con casos reales, proyectos vinculados a empresas e instituciones y dinámicas colaborativas orientadas a fortalecer competencias como pensamiento crítico, liderazgo, adaptabilidad y trabajo en equipo.

A ello se suma su estrategia de internacionalización, que incluye más de 160 convenios internacionales, programas de intercambio, dobles titulaciones, clases espejo y proyectos académicos globales que permiten a los estudiantes formarse con una visión internacional y desarrollar capacidades para trabajar en cualquier parte del mundo.

La universidad también fortaleció su posicionamiento global tras obtener la certificación QS Stars, uno de los sistemas internacionales de evaluación universitaria más reconocidos. La auditoría otorgó a Unifranz cinco estrellas en empleabilidad y gobernanza, además de destacadas valoraciones en impacto social, infraestructura y calidad académica.

Actualmente, Unifranz reúne a cerca de 28.000 estudiantes en sus sedes de La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. Además de consolidarse como uno de los mejores lugares para trabajar, la universidad impulsa iniciativas de alcance internacional como el Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE), Futures Week y el Congreso Internacional de Salud, espacios que promueven el debate sobre educación, tecnología, sostenibilidad e innovación.

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