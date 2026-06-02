Cómo los primeros auxilios psicológicos ayudan a controlar las crisis emocionales y salvar vidas

Las crisis emocionales pueden aparecer en cualquier momento. Un accidente, una pérdida inesperada, una situación de violencia o incluso una noticia impactante pueden provocar miedo, ansiedad o desesperación. En esos momentos, los primeros auxilios psicológicos (PAP) son la herramienta clave para brindar apoyo inmediato, contener emocionalmente y ayudar a que la persona recupere la estabilidad.

Olga San Miguel Rodríguez, directora de Servicios Estudiantiles de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), sostiene que el acompañamiento oportuno puede evitar consecuencias emocionales más graves, además, puede marcar una diferencia importante en la recuperación emocional de una persona.

“Los primeros auxilios psicológicos, son técnicas para poder calmar o apaciguar a una persona que está atravesando un hecho traumático o una crisis, ayudando a calmar y disminuir el estado de angustia y ansiedad hasta que pueda ser derivado a un lugar de asistencia psicológica, en caso que así lo amerite”, explica la académica.

El principal objetivo es ofrecer seguridad, escucha y orientación en los momentos de mayor vulnerabilidad. Con el apoyo inmediato, lo que se busca es reducir el impacto emocional tras una situación traumática.

Estos PAP suelen aplicarse durante las primeras horas o días posteriores a una crisis. Pueden ser utilizados por psicólogos, personal capacitado e incluso personas entrenadas en escucha y acompañamiento emocional. La meta es evitar que la persona se sienta sola, desbordada o sin control de la situación.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que los PAP son una herramienta esencial para proteger la salud mental en crisis y recomienda que no solo psicólogos, sino también personal de primera línea y miembros de la comunidad se formen para aplicarlos de forma básica.

El enfoque es brindar ayuda humana, práctica y respetuosa inmediatamente después de eventos muy estresantes, reduciendo daño emocional y facilitando la recuperación de la persona.

Escucha empática fortalece la recuperación emocional inmediata

Uno de los pilares más importantes de los primeros auxilios psicológicos es la escucha activa. Los especialistas señalan que muchas veces una persona en crisis necesita sentirse comprendida antes que recibir consejos o respuestas rápidas.

“Hay que escuchar a la persona, cómo se siente, qué es lo que piensa. Dependiendo del evento traumático al que haya sido sometido, la persona va a hablar, va a pedir ayuda o va a decir que no entiende qué ha pasado; entonces, lo primero es hablar y ponerse en el lugar del otro, no juzgarlo, no minimizar lo que está sintiendo, no decirle tranquilo. Es importante que haya un tiempo de escucha”, explica la académica.

La escucha empática permite que la persona organice sus pensamientos, reduzca la angustia y recupere poco a poco la sensación de seguridad. También ayuda a prevenir conductas impulsivas o situaciones de riesgo.

“Al tratarse de una intervención inmediata y puntual, ayuda a que la persona pueda manejar una situación de shock emocional como reacción a cualquier situación que le produce crisis (personal, familiar, laboral, situación de accidentes, desastre natural, pérdida repentina o situación de trauma) en la cual no se implementa una psicoterapia, más bien es contener, orientar y coadyuvar a que la persona encuentre su propio equilibrio emocional a partir de brindar seguridad, soluciones centradas en el problema y disminuir los efectos de dicho evento a futuro”, explica San Miguel.

Acompañamiento psicológico previene daños y salva vidas

Los expertos advierten que ignorar el sufrimiento emocional puede empeorar la situación de una persona vulnerable. En muchos casos, un espacio de escucha y orientación puede prevenir problemas más severos como depresión, violencia, consumo de sustancias o incluso intentos de suicidio.

San Miguel agrega que el acompañamiento emocional fortalece la capacidad de afrontar las dificultades. “Una adecuada implementación de PAP permite que la persona se recupere de la sensación de estabilidad y control, lo cual es esencial para su recuperación. El acompañamiento psicológico es importante para que la persona se sienta respaldada y no experimente sensación de soledad que pueda empeorar su situación de tal modo que activa sus recursos psicológicos y presenta mejor afrontamiento de problemas”.

Las crisis emocionales son cada vez más frecuentes, y los organismos internacionales, los especialistas consideran que promover la formación en primeros auxilios psicológicos en escuelas, universidades y comunidades puede fortalecer la salud mental colectiva y generar una sociedad más empática, preparada y solidaria.

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