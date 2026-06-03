Unifranz impulsa foro para transformar la educación en Bolivia hacia 2030

La inteligencia artificial, la transformación del mercado laboral y la necesidad de contar con mecanismos que permitan medir la calidad educativa son algunos de los temas centrales de la séptima versión del Foro Internacional de Innovación Educativa (FIIE), que reunirá en julio a especialistas nacionales e internacionales, autoridades y representantes del sector privado para debatir propuestas orientadas a fortalecer la educación en Bolivia y la región.

El foro buscará promover un nuevo contrato social por la educación hacia 2030, poniendo en el centro del debate a los estudiantes y la necesidad de construir respuestas concretas frente a los desafíos que plantea la revolución tecnológica.

“Existen casi 220.000 estudiantes que confiaron en la educación universitaria privada y a los millones de niños que hoy se están formando en Bolivia. Por eso este foro tiene que convertirse no solamente en un espacio de reflexión y debate, sino en un laboratorio de construcción de propuestas para transformar la educación hacia 2030”, afirmó Verónica Ágreda, rectora de la Unifranz y presidenta de la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP), al presentar el evento y advertir sobre la urgencia de adaptar los sistemas educativos a los cambios tecnológicos que ya están transformando la formación profesional y el empleo.

Desde el Ministerio de Educación, el asesor general Erick Sanjinés destacó que el encuentro abordará temas estratégicos para el futuro del país. “Valoramos especialmente que este foro trate temas fundamentales, como los desafíos de replantear la educación a la luz de las necesidades reales de la niñez y juventud en el contexto de la inteligencia artificial, la preparación de las nuevas generaciones para fortalecer su empleabilidad y la importancia de contar con indicadores de calidad que permitan medir resultados de los procesos formativos”, señaló.

El representante gubernamental remarcó además que la educación debe convertirse en un eje prioritario de las políticas públicas. “Si no logramos cambiar la educación de nuestro país, de verdad que va a ser bien complicado y bien difícil cambiar nuestro país”, sostuvo, al destacar que las conclusiones del foro pueden contribuir a impulsar transformaciones concretas para mejorar la calidad educativa.

La visión estudiantil también estuvo presente durante la presentación del evento. Juan de la Cruz Méndez, estudiante de la carrera de Periodismo, resaltó la importancia de formar profesionales preparados para desenvolverse en entornos globales y altamente dinámicos. “Vivimos en un mundo globalizado, donde las fronteras son cada vez más pequeñas y donde las oportunidades académicas y laborales exigen competencias internacionales, pensamiento crítico, adaptación al cambio y aprendizaje permanente. La educación ya no puede pensarse únicamente desde una realidad local”, afirmó.

El universitario, que tuvo experiencias académicas tanto en Bolivia como en Chile, consideró que espacios como el FIIE permiten conocer experiencias exitosas y abrir el debate sobre las transformaciones que necesita el sistema educativo. “Bolivia tiene una gran oportunidad para aprender, adaptarse e impulsar cambios que permitan que más jóvenes accedan a una educación de calidad, conectada con el mundo y preparada para el futuro”, añadió.

La dimensión internacional del encuentro fue destacada por el secretario general ejecutivo de la Organización Universitaria Interamericana (OUI), David Julien, quien valoró el crecimiento y posicionamiento alcanzado por el foro en los últimos años. “Este foro realmente ha crecido y se ha posicionado como una plataforma de intercambio que permite construir espacios de cooperación educativa”, afirmó.

Julien señaló que las instituciones de educación superior enfrentan desafíos comunes vinculados a la innovación, la internacionalización y la necesidad de responder a nuevas demandas sociales y laborales. “La temática de innovación educativa, la flexibilidad de los programas y el uso de metodologías de aprendizaje diversas permiten avanzar y responder de mejor manera a las necesidades de las futuras generaciones estudiantiles”, sostuvo.

Por su parte, Ulrike Wahl, representante regional de Siemens Stiftung para Latinoamérica, destacó la importancia de fortalecer espacios de diálogo que permitan construir soluciones conjuntas para mejorar la educación en la región. “La voz de los jóvenes, la voz de los docentes y de todos los actores de los sistemas educativos son centrales para pensar juntos acciones que realmente aporten a la mejora de la calidad educativa”, señaló.

La especialista añadió que los desafíos actuales exigen avanzar simultáneamente hacia una mayor equidad y una mejor calidad de la educación. “El mundo ha cambiado y necesitamos poner en el centro los objetivos que conduzcan no solamente a una mayor equidad de acceso, sino también a una mayor calidad”, afirmó.

La séptima versión del Foro Internacional de Innovación Educativa se realizará el 8 y 9 de julio y contará con la participación de representantes de organismos internacionales como CEPAL, UNESCO, UNICEF, CAF, BID, Siemens Stiftung, Singularity University, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Calidad en Educación Superior, además de autoridades educativas, académicos, estudiantes y representantes del sector privado.

Entre los principales ejes temáticos figuran la reforma educativa y las políticas públicas, la inteligencia artificial aplicada al aprendizaje, la innovación y la equidad educativa, la empleabilidad y el aprendizaje a lo largo de la vida, así como la calidad educativa y los procesos de acreditación. El objetivo, según los organizadores, es convertir el foro en un espacio de construcción de propuestas que contribuya a fortalecer la educación boliviana frente a los desafíos del futuro.

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