Lives, videos cortos y podcast generan confianza e impulsan ventas en el comercio digital

El comercio digital ya no se trata únicamente de mostrar productos en una tienda virtual. Hoy las personas consumen contenido todos los días desde sus teléfonos móviles, y las marcas buscan nuevas formas de conectar con sus clientes y futuros clientes. Las transmisiones en vivo, o lives, los videos cortos y los podcast son herramientas estratégicas para atraer clientes, generar confianza y aumentar las ventas.

Según Jaime Vaca, docente de la carrera de Publicidad y Marketing de la Universidad Franz Tamayo (Unifranz), las redes sociales han transformado la forma en que las personas descubren productos y servicios.

“Hoy por hoy estas alternativas a nivel de contenido prácticamente han sido creadas para captar. Es decir que una persona que quizás no necesariamente conoce una marca, pero sí que está interesado por una temática, automáticamente el algoritmo le va a mostrar o va a generar una interacción directa con lo que respecta el interés de esta persona”, sostiene el académico.

Estos formatos permiten algo que el comercio electrónico tradicional no siempre logra: crear una relación cercana y directa con las personas. Ya no basta con ofrecer un producto; ahora las marcas deben contar historias, resolver dudas y generar experiencias que mantengan el interés de los usuarios.

Esta capacidad de conectar contenidos con intereses específicos, por ejemplo, ha convertido a los videos cortos en una de las herramientas más efectivas para atraer nuevos usuarios. Formatos como Reels, Shorts o TikTok permiten mostrar beneficios, resolver problemas o presentar testimonios en pocos segundos, generando visibilidad incluso para emprendimientos con presupuestos limitados.

Además, su carácter dinámico y altamente compartible multiplica las posibilidades de alcance y posicionamiento de una marca en diferentes plataformas digitales.

Las transmisiones en vivo fortalecen la confianza del consumidor

Mientras los videos cortos ayudan a captar la atención, las transmisiones en vivo permiten profundizar la relación con la audiencia. A través de estos espacios, las empresas pueden mostrar productos en tiempo real, responder preguntas y brindar información detallada antes de una compra.

Según la revista Forbes, las redes sociales han evolucionado más allá de ser canales para dirigir tráfico hacia tiendas virtuales y se han convertido en espacios de compra directa, especialmente mediante transmisiones en vivo. Un ejemplo de esta tendencia fue la empresaria y celebridad Kim Kardashian, quien en diciembre de 2025 realizó una transmisión en vivo en la plataforma TikTok para promocionar y vender productos de su marca Skims.

“Una transmisión en vivo o algún tema de conversaciones largas, obviamente que va a potenciar sobre todo el contacto con la persona porque tanto la red social quiere que la gente se quede mucho más tiempo, como también las personas van a estar interesados por una temática y por el beneficio de esta transmisión o de un audio como es el podcast. El tema de la confianza es algo que tiene que estar presente constantemente”, explica Vaca.

Esta interacción inmediata reduce las dudas de los consumidores y genera una sensación de cercanía difícil de alcanzar mediante formatos tradicionales. Por ello, el llamado "live commerce" es una tendencia global que combina entretenimiento, información y ventas en un mismo espacio.

Los podcast construyen comunidades y fidelizan audiencias

Otra herramienta que gana protagonismo en el comercio digital son los podcast. Su principal fortaleza radica en la posibilidad de desarrollar temas con mayor profundidad, educar a los consumidores y posicionar a una marca como referente en su sector.

A diferencia de los contenidos breves, los podcast permiten construir relaciones duraderas basadas en la confianza y el valor informativo. Además, pueden complementar estrategias de video y transmisiones en vivo, fortaleciendo la presencia digital de las empresas.

Sin embargo, los especialistas coinciden en que el éxito no depende únicamente de publicar contenido. La constancia es fundamental.

“Cada una de las personas (emprendedores), empresas o marcas que vayan a crear, por ejemplo, una transmisión en vivo, no tiene que ser una y estar aislada del resto, sino tiene que ser una constante a lo largo de semanas, quincenas, dependiendo de la organización de la marca”, sostiene Vaca.

Más que vender productos, el desafío actual consiste en generar experiencias de valor que mantengan a las personas conectadas con la marca a largo plazo.

Mira la programación en Red Uno Play