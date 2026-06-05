Maestro, dirigente y músico: la historia de Lorenzo Chávez en su vocación por la educación

A pocos días del Día del Maestro, el ejecutivo general de los maestros urbanos de Santa Cruz, Lorenzo Chávez, dejó por un momento la actividad sindical para compartir la historia detrás de su vocación docente, una labor que ejerce desde hace más de 15 años.

Trayectoria

Profesor de Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Educación Cívica en el nivel secundario, Chávez recordó que su decisión de dedicarse a la enseñanza nació cuando aún buscaba definir su futuro tras concluir el bachillerato.

Según relató, mientras trabajaba en una comunidad de Guarayos surgió la oportunidad de impartir clases dentro de un proyecto educativo local. Aquella experiencia fue determinante para descubrir su verdadera vocación.

“Ahí me gustó enseñar y un día le dije a mi mamá: ya sé qué es lo que voy a estudiar, voy a ser profesor”, recordó.

Desde entonces inició una carrera que lo llevó por distintas unidades educativas del departamento hasta llegar al colegio Mariscal Sucre, donde actualmente trabaja con estudiantes de cuarto, quinto y sexto de secundaria.

El educador aseguró sentirse plenamente identificado con la profesión que eligió y afirmó que no se imagina desarrollando otra actividad. “Es un privilegio formar a la niñez y a la juventud”, expresó.

Versátil en todas las etapas de su vida

Durante la entrevista también habló sobre los desafíos que enfrenta la educación en tiempos de transformación digital. Consideró que las nuevas tecnologías deben ser aprovechadas como herramientas complementarias del aprendizaje, sin descuidar hábitos tradicionales como la lectura y la memoria.

“Hay que combinar ambas cosas. La tecnología nos da rapidez, pero también debemos fortalecer la comprensión lectora y los ejercicios mentales”, señaló.

Además de la enseñanza, Chávez mantiene otra de sus grandes pasiones: la música. Contó que desde niño estuvo ligado a los instrumentos gracias a la influencia de sus hermanos y que actualmente continúa participando en proyectos musicales, especialmente componiendo canciones.

La jornada estuvo marcada por las sorpresas. Familiares, estudiantes y colegas enviaron mensajes de reconocimiento por su trayectoria. Sus padres destacaron el esfuerzo y la dedicación que mostró desde joven para alcanzar su meta profesional.

Respetado por sus estudiantes

Los estudiantes de la prepromoción del colegio Mariscal Sucre también llegaron al programa para expresarle su cariño y agradecerle por el trabajo que realiza dentro y fuera del aula.

“Los grandes maestros no solo enseñan, sino también inspiran”, señalaba uno de los mensajes preparados por sus alumnos.

Emocionado por las muestras de afecto, Chávez aprovechó la ocasión para transmitir un mensaje a los jóvenes: luchar por los sueños y no rendirse ante las dificultades.

La entrevista concluyó con una presentación musical junto a sus hermanos, fusionando así las dos facetas que han marcado gran parte de su vida: la educación y la música.

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